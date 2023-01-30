https://ria.ru/20230130/sozhitelnitsa-1848533731.html

Сожительница бизнесмена Лысова хочет привлечь по уголовным делам его сына

Сожительница бизнесмена Лысова хочет привлечь по уголовным делам его сына - РИА Новости, 30.01.2023

Сожительница бизнесмена Лысова хочет привлечь по уголовным делам его сына

Сожительница покойного владельца ресторана White Hart Pub Зураба Лысова Екатерина Белова пытается привлечь его сына по двум уголовным делам за угрозу убийством... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T21:44

2023-01-30T21:44

2023-01-30T21:44

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Сожительница покойного владельца ресторана White Hart Pub Зураба Лысова Екатерина Белова пытается привлечь его сына по двум уголовным делам за угрозу убийством и клевету из-за споров о наследстве, рассказал РИА Новости адвокат Алексей Горбачев. Поводом стали споры между детьми Зураба Лысова, скончавшегося в феврале 2021 года, и его сожительницей Екатериной Беловой из-за завещания, которым он оставил ей более 300 миллионов рублей. "Белова обратилась в отдел дознания Одинцовского района с заявлением о клевете после публикации в газете, также она просила привлечь Зураба Лысова по статье 119 (угроза убийства) после разговора с ним на повышенных тонах, было возбуждено два уголовных дела по факту подачи заявлений, самого Лысова допрашивали, но он не имеет отношения к публикации, расследование продолжается, виновные следствием не установлены", - рассказал Горбачев. Он отметил, что спустя несколько дней после того, как дети покойного Лысова подали исковое заявление об оспаривании завещания отца в Пресненский суд Москвы, Лысову-младшему предъявили обвинение по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Белова посчитала, что наследник украл со счетов Лысова 4,2 миллиона рублей. "После смерти Зураба Алексеевича Лысова его сожительница забрала достаточно ценные вещи, среди которых были наручные часы Brеguet, Hublot и Rolex, общей стоимостью около 200 тысяч долларов. Его дети подали заявление участковому, материалы были переданы в Одинцовское ОВД, возбуждено уголовное дело, которое потом странным образом трансформировалось в дело против Лысова-младшего по статье о краже. Белова стала потерпевшей и подала заявление по факту расходования денежных средств со счета умершего, которые сын использовал, чтобы компенсировать траты на похороны и его лечение в Израиле", - пояснил Горбачев. Истринский суде Подмосковья приговорил Лысова-младшего к штрафу в размере 70 тысяч рублей. В суде действия Лысова-младшего были переквалифицированы со статьи 158 (кража) на статью 330 УК РФ (самоуправство), приговор обжаловали защита и обвинение, дата пересмотра в апелляционной инстанции Мособлсуда пока не назначена. "Мы категорически не согласны с приговором и будем добиваться полного оправдания. Тем более, что завещание было составлено Лысовым-старшим в его последние дни жизни, когда врачи уже фиксировали спутанность сознания, однако сторона Беловой с помощью следствия провела две посмертные психолого-психиатрические экспертизы покойного, которые показали результат в ее пользу", - добавил адвокат. Он также рассказал, что юрист Беловой Лидия Нефедычева вместе со следователем допрашивала врачей Боткинской больницы, один их которых опознал ее как "помощницу следователя" в ходе процесса в Пресненском суде. Сама же Нефедычева отказалась комментировать приговор до вступления его в законную силу. Этот суд 28 декабря 2022 года признал законным завещание. Сама же Белова подала иск в Замоскворецкий суд Москвы, в котором просила включить в круг наследников своего сына и выплатить ему часть стоимости дома Лысова в Подмосковье за 3,5 миллиарда рублей, а именно 536 миллионов рублей. Суд закрыл процесс от прессы, заседания проходят в закрытом режиме. Последние годы жизни Зураб Лысов был совладельцем пяти столичных ресторанов, в частности White Hart Pub на Неглинной и в башне Око в Москва-Сити, ранее он являлся акционером АО "Севзаптрубопроводстрой" - компании-подрядчика "Газпрома".

https://ria.ru/20221229/prigovor-1842128213.html

https://ria.ru/20230116/moshenniki-1845178196.html

https://ria.ru/20230124/sud-1847026318.html

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