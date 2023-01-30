https://ria.ru/20230130/sova-1848463435.html
В Москве спасли краснокнижную сову
В Москве спасли краснокнижную сову - РИА Новости, 30.01.2023
В Москве спасли краснокнижную сову
Серую неясыть изъяли у уличных фотографов в Даниловском районе на юге столицы, ее передали в Центр реабилитации диких животных, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T16:29
2023-01-30T16:29
2023-01-30T16:29
хорошие новости
москва
даниловский район
тереза дурова
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Серую неясыть изъяли у уличных фотографов в Даниловском районе на юге столицы, ее передали в Центр реабилитации диких животных, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости как сокращающийся в численности вид и охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). "Краснокнижную сову спасли в Даниловском районе ЮАО. Серую неясыть изъяли у уличных фотографов рядом с Театром Терезы Дуровой на улице Павловская, дом 6", - говорится в сообщении. Отмечается, что птицу передали в Центр реабилитации диких животных, где ей окажут необходимую помощь. "Серые неясыти чаще других становятся жертвами уличных фотографов. Находиться на оживленной улице для сов – большой стресс. Даже если на первый взгляд птица выглядит здоровой, скорее всего, это не так", - пояснили в сообщении. В комплексе городского хозяйства напомнили, что при встрече с уличными фотографами, использующими в качестве реквизита диких животных, необходимо звонить на горячую линию +7 (495) 777-77-77.
https://ria.ru/20230118/spasenie-1845729587.html
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москва, даниловский район, тереза дурова
Хорошие новости, Москва, Даниловский район, Тереза Дурова
В Москве спасли краснокнижную сову
На юге Москвы спасли краснокнижную сову
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Серую неясыть изъяли у уличных фотографов в Даниловском районе на юге столицы, ее передали в Центр реабилитации диких животных, сообщили
в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости как сокращающийся в численности вид и охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
"Краснокнижную сову спасли в Даниловском районе ЮАО. Серую неясыть изъяли у уличных фотографов рядом с Театром Терезы Дуровой
на улице Павловская, дом 6", - говорится в сообщении.
Отмечается, что птицу передали в Центр реабилитации диких животных, где ей окажут необходимую помощь.
"Серые неясыти чаще других становятся жертвами уличных фотографов. Находиться на оживленной улице для сов – большой стресс. Даже если на первый взгляд птица выглядит здоровой, скорее всего, это не так", - пояснили в сообщении.
В комплексе городского хозяйства напомнили, что при встрече с уличными фотографами, использующими в качестве реквизита диких животных, необходимо звонить на горячую линию +7 (495) 777-77-77.