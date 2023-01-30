https://ria.ru/20230130/sova-1848463435.html

В Москве спасли краснокнижную сову

В Москве спасли краснокнижную сову - РИА Новости, 30.01.2023

В Москве спасли краснокнижную сову

Серую неясыть изъяли у уличных фотографов в Даниловском районе на юге столицы, ее передали в Центр реабилитации диких животных, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T16:29

2023-01-30T16:29

2023-01-30T16:29

хорошие новости

москва

даниловский район

тереза дурова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848461754_0:191:900:697_1920x0_80_0_0_b210a9bc0d293427c8e2db94fd9a7abb.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Серую неясыть изъяли у уличных фотографов в Даниловском районе на юге столицы, ее передали в Центр реабилитации диких животных, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости как сокращающийся в численности вид и охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). "Краснокнижную сову спасли в Даниловском районе ЮАО. Серую неясыть изъяли у уличных фотографов рядом с Театром Терезы Дуровой на улице Павловская, дом 6", - говорится в сообщении. Отмечается, что птицу передали в Центр реабилитации диких животных, где ей окажут необходимую помощь. "Серые неясыти чаще других становятся жертвами уличных фотографов. Находиться на оживленной улице для сов – большой стресс. Даже если на первый взгляд птица выглядит здоровой, скорее всего, это не так", - пояснили в сообщении. В комплексе городского хозяйства напомнили, что при встрече с уличными фотографами, использующими в качестве реквизита диких животных, необходимо звонить на горячую линию +7 (495) 777-77-77.

https://ria.ru/20230118/spasenie-1845729587.html

https://ria.ru/20230118/spasenie-1845684885.html

москва

даниловский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, даниловский район, тереза дурова