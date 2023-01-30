https://ria.ru/20230130/sotrudnichestvo-1848375415.html

Россия и Казахстан продолжают сотрудничество, заявил МИД

Россия и Казахстан продолжают сотрудничество, заявил МИД - РИА Новости, 30.01.2023

Россия и Казахстан продолжают сотрудничество, заявил МИД

Россия и Казахстан продолжают работу над укреплением многопланового двустороннего взаимодействия несмотря на козни противников развития российско-казахстанского РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T12:51

2023-01-30T12:51

2023-01-30T12:51

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия и Казахстан продолжают работу над укреплением многопланового двустороннего взаимодействия несмотря на козни противников развития российско-казахстанского сотрудничества, Москва не вмешивается во внутренние дела республики, действуя в соответствии с Уставом ООН, а также общепринятыми принципами и нормами международного права, заявили в понедельник в МИД РФ. "Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что, несмотря на все козни противников дальнейшего развития российско-казахстанского союзничества, продолжаем с партнерами работу над укреплением многопланового двустороннего взаимодействия, чему способствует и то, что в отношениях с дружественным Казахстаном, в отличие от, как они себя гордо самоименуют, "цивилизованного западного мира", мы не вмешиваемся во внутренние дела республики, действуя в соответствии с Уставом ООН, а также общепринятыми принципами и нормами международного права", - говорится в опубликованных на сайте МИД подготовленных ответах к пресс-конференции министра Сергея Лаврова. В МИД добавили, что Москва "отчетливо видит понимание казахстанских властей на разных уровнях, что использование "национальной карты" во внутренней политике опасно тем, что ситуация может легко выйти из-под контроля". Лавров подчеркнул, что Россия и Казахстан – близкие соседи, связанные многолетней историей дружбы и доверия. "Неслучайно, сегодня отношения находятся на уровне стратегического партнерства и союзничества. Поэтому вполне естественно, что российские и казахстанские власти тесно взаимодействуют для решения общих насущных проблем", - добавил министр.

https://ria.ru/20230127/kazakhstan-1847816034.html

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