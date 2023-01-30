https://ria.ru/20230130/soledar-1848321845.html

Пушилин рассказал, как будет выглядеть восстановленный Соледар

Пушилин рассказал, как будет выглядеть восстановленный Соледар - РИА Новости, 30.01.2023

Пушилин рассказал, как будет выглядеть восстановленный Соледар

Город Соледар в ДНР будет застраиваться многоэтажными домами, восстановить частную застройку в городе и его окрестностях невозможно, заявил врио главы ДНР Денис РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T09:58

2023-01-30T09:58

2023-01-30T10:15

специальная военная операция на украине

соледар

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Город Соледар в ДНР будет застраиваться многоэтажными домами, восстановить частную застройку в городе и его окрестностях невозможно, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.По его словам, восстановление города будет идти, основываясь на опыте Мариуполя."Скажу так: основной упор мы планируем предварительно делать на многоэтажную застройку данного населенного пункта. С ИЖС, частными домами, конечно, вопрос всегда сложнее. А с учетом тех разрушений, которые мы видим сейчас по Соледару и окрестностям, там восстанавливать даже какую-то часть не представляется возможным", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января, важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".

https://ria.ru/20230122/soledar-1846344298.html

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Кирилл Волков

соледар, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр