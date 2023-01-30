https://ria.ru/20230130/soledar-1848321845.html
Пушилин рассказал, как будет выглядеть восстановленный Соледар
Пушилин рассказал, как будет выглядеть восстановленный Соледар - РИА Новости, 30.01.2023
Пушилин рассказал, как будет выглядеть восстановленный Соледар
Город Соледар в ДНР будет застраиваться многоэтажными домами, восстановить частную застройку в городе и его окрестностях невозможно, заявил врио главы ДНР Денис РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T09:58
2023-01-30T09:58
2023-01-30T10:15
специальная военная операция на украине
соледар
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Город Соледар в ДНР будет застраиваться многоэтажными домами, восстановить частную застройку в городе и его окрестностях невозможно, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.По его словам, восстановление города будет идти, основываясь на опыте Мариуполя."Скажу так: основной упор мы планируем предварительно делать на многоэтажную застройку данного населенного пункта. С ИЖС, частными домами, конечно, вопрос всегда сложнее. А с учетом тех разрушений, которые мы видим сейчас по Соледару и окрестностям, там восстанавливать даже какую-то часть не представляется возможным", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Минобороны РФ 13 января сообщило, что освобождение Соледара, которое было завершено вечером 12 января, важно в плане развития наступательных действий, позволяет отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске и затем взять их в "котел".
https://ria.ru/20230122/soledar-1846344298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
соледар, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Соледар, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
09:58 30.01.2023 (обновлено: 10:15 30.01.2023)
Пушилин рассказал, как будет выглядеть восстановленный Соледар
Глава ДНР Пушилин заявил, что Соледар будут застраивать многоэтажными домами