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Франция не исключила скорых поставок Киеву крупнокалиберных снарядов - РИА Новости, 30.01.2023
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Франция не исключила скорых поставок Киеву крупнокалиберных снарядов
Франция не исключила скорых поставок Киеву крупнокалиберных снарядов - РИА Новости, 30.01.2023
Франция не исключила скорых поставок Киеву крупнокалиберных снарядов
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню не исключил поставку Украине снарядов калибром 155 миллиметра в первом квартале 2023 года. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T19:41
2023-01-30T19:41
в мире
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франция
россия
себастьян лекорню
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сергей лавров
нато
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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню не исключил поставку Украине снарядов калибром 155 миллиметра в первом квартале 2023 года. В понедельник Лекорню объявил, что Франция и Австралия договорились о производстве и поставке Украине снарядов калибра 155 миллиметров. "Я надеюсь, что первая поставка этих снарядов Украине состоится в первом триместре этого года", - сказал французский министр по итогам переговоров глав МИД и минобороны Франции и Австралии в формате "2+2" в Париже. Он пояснил, что эти снаряды сразу от производителя будут направлены украинской армии. На прошлой неделе Лекорню сообщил, что Париж отправит на Украину первые колесные танки AMX10-RC в феврале. Президент Франции Эммануэль Макрон позднее заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html
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в мире, украина, франция, россия, себастьян лекорню, эммануэль макрон, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Франция, Россия, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, НАТО
19:41 30.01.2023
 
Франция не исключила скорых поставок Киеву крупнокалиберных снарядов

Министр обороны Франции Лекорню объявил о скорых поставках Киеву крупнокалиберных снарядов

© AP Photo / Gonzalo FuentesСебастьян Лекорню
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Себастьян Лекорню. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню не исключил поставку Украине снарядов калибром 155 миллиметра в первом квартале 2023 года.
В понедельник Лекорню объявил, что Франция и Австралия договорились о производстве и поставке Украине снарядов калибра 155 миллиметров. "Я надеюсь, что первая поставка этих снарядов Украине состоится в первом триместре этого года", - сказал французский министр по итогам переговоров глав МИД и минобороны Франции и Австралии в формате "2+2" в Париже.
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Запад никогда не отказывался от планов уничтожения России
Он пояснил, что эти снаряды сразу от производителя будут направлены украинской армии.
На прошлой неделе Лекорню сообщил, что Париж отправит на Украину первые колесные танки AMX10-RC в феврале. Президент Франции Эммануэль Макрон позднее заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаФранцияРоссияСебастьян ЛекорнюЭммануэль МакронСергей ЛавровНАТО
 
 
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