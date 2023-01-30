Франция не исключила скорых поставок Киеву крупнокалиберных снарядов
Министр обороны Франции Лекорню объявил о скорых поставках Киеву крупнокалиберных снарядов
© AP Photo / Gonzalo FuentesСебастьян Лекорню
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Себастьян Лекорню. Архивное фото
ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню не исключил поставку Украине снарядов калибром 155 миллиметра в первом квартале 2023 года.
В понедельник Лекорню объявил, что Франция и Австралия договорились о производстве и поставке Украине снарядов калибра 155 миллиметров. "Я надеюсь, что первая поставка этих снарядов Украине состоится в первом триместре этого года", - сказал французский министр по итогам переговоров глав МИД и минобороны Франции и Австралии в формате "2+2" в Париже.
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Он пояснил, что эти снаряды сразу от производителя будут направлены украинской армии.
На прошлой неделе Лекорню сообщил, что Париж отправит на Украину первые колесные танки AMX10-RC в феврале. Президент Франции Эммануэль Макрон позднее заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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