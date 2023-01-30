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МИД ответил на попытки Франции противостоять российским СМИ в Африке - РИА Новости, 30.01.2023
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Медиавойны
https://ria.ru/20230130/smi-1848342790.html
МИД ответил на попытки Франции противостоять российским СМИ в Африке
МИД ответил на попытки Франции противостоять российским СМИ в Африке - РИА Новости, 30.01.2023
МИД ответил на попытки Франции противостоять российским СМИ в Африке
В МИД РФ назвали бесперспективными попытки Парижа противостоять российским СМИ в Африке, соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T11:27
2023-01-30T11:44
африка
франция
россия
медиавойны
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В МИД РФ назвали бесперспективными попытки Парижа противостоять российским СМИ в Африке, соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства.Ранее французский МИД заявил о планах создать цифровое СМИ, ориентированное на африканскую аудиторию, отметив, что цель этого медиа – противостояние влиянию на континенте других СМИ, в особенности российских."Что до попыток противодействовать воздействию российских СМИ на африканскую аудиторию, то дело это заведомо бесперспективное: если на континенте интересна наша точка зрения на те или иные проблемы, то преградить ей путь к читателям, зрителям или слушателям не удастся никому – и никакие стратегии этого не изменят", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230127/sanktsii-1847865439.html
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африка, франция, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Африка, Франция, Россия, Медиавойны, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:27 30.01.2023 (обновлено: 11:44 30.01.2023)
 
МИД ответил на попытки Франции противостоять российским СМИ в Африке

МИД назвал попытки Франции противостоять российским СМИ в Африке бесперспективным делом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В МИД РФ назвали бесперспективными попытки Парижа противостоять российским СМИ в Африке, соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства.
Ранее французский МИД заявил о планах создать цифровое СМИ, ориентированное на африканскую аудиторию, отметив, что цель этого медиа – противостояние влиянию на континенте других СМИ, в особенности российских.
"Что до попыток противодействовать воздействию российских СМИ на африканскую аудиторию, то дело это заведомо бесперспективное: если на континенте интересна наша точка зрения на те или иные проблемы, то преградить ей путь к читателям, зрителям или слушателям не удастся никому – и никакие стратегии этого не изменят", - говорится в заявлении.
Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 14:06
Глава Минфина США призывала Африку соблюдать санкции против России
 
МедиавойныАфрикаФранцияРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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