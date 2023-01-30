https://ria.ru/20230130/smi-1848342790.html
МИД ответил на попытки Франции противостоять российским СМИ в Африке
МИД ответил на попытки Франции противостоять российским СМИ в Африке - РИА Новости, 30.01.2023
МИД ответил на попытки Франции противостоять российским СМИ в Африке
В МИД РФ назвали бесперспективными попытки Парижа противостоять российским СМИ в Африке, соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T11:27
2023-01-30T11:27
2023-01-30T11:44
африка
франция
россия
медиавойны
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_c05ea75113359dbc474ebef9dddd5e87.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В МИД РФ назвали бесперспективными попытки Парижа противостоять российским СМИ в Африке, соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства.Ранее французский МИД заявил о планах создать цифровое СМИ, ориентированное на африканскую аудиторию, отметив, что цель этого медиа – противостояние влиянию на континенте других СМИ, в особенности российских."Что до попыток противодействовать воздействию российских СМИ на африканскую аудиторию, то дело это заведомо бесперспективное: если на континенте интересна наша точка зрения на те или иные проблемы, то преградить ей путь к читателям, зрителям или слушателям не удастся никому – и никакие стратегии этого не изменят", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20230127/sanktsii-1847865439.html
африка
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_e81af8d1ec24ecb9e85e0bfcdadf2fdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, франция, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Африка, Франция, Россия, Медиавойны, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:27 30.01.2023 (обновлено: 11:44 30.01.2023)
МИД ответил на попытки Франции противостоять российским СМИ в Африке
МИД назвал попытки Франции противостоять российским СМИ в Африке бесперспективным делом