https://ria.ru/20230130/smi-1848342790.html

МИД ответил на попытки Франции противостоять российским СМИ в Африке

МИД ответил на попытки Франции противостоять российским СМИ в Африке - РИА Новости, 30.01.2023

МИД ответил на попытки Франции противостоять российским СМИ в Африке

В МИД РФ назвали бесперспективными попытки Парижа противостоять российским СМИ в Африке, соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T11:27

2023-01-30T11:27

2023-01-30T11:44

африка

франция

россия

медиавойны

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В МИД РФ назвали бесперспективными попытки Парижа противостоять российским СМИ в Африке, соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства.Ранее французский МИД заявил о планах создать цифровое СМИ, ориентированное на африканскую аудиторию, отметив, что цель этого медиа – противостояние влиянию на континенте других СМИ, в особенности российских."Что до попыток противодействовать воздействию российских СМИ на африканскую аудиторию, то дело это заведомо бесперспективное: если на континенте интересна наша точка зрения на те или иные проблемы, то преградить ей путь к читателям, зрителям или слушателям не удастся никому – и никакие стратегии этого не изменят", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20230127/sanktsii-1847865439.html

африка

франция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

африка, франция, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)