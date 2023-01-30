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На заброшенной ферме в Мелитополе нашли схрон с боеприпасами
На заброшенной ферме в Мелитополе нашли схрон с боеприпасами - РИА Новости, 30.01.2023
На заброшенной ферме в Мелитополе нашли схрон с боеприпасами
Схрон с боеприпасами и флаг Украины нашли на территории заброшенной фермы в Мелитополе, сообщает ГУ МВД по Запорожской области. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:44
2023-01-30T14:44
2023-01-30T14:44
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
происшествия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Схрон с боеприпасами и флаг Украины нашли на территории заброшенной фермы в Мелитополе, сообщает ГУ МВД по Запорожской области. "Оперативными сотрудниками получена информация о том, что на территории заброшенной фермы в городе Мелитополе находится схрон с боеприпасами. При проверке информация подтвердилась. На территории фермы в отдаленном строении оперативники обнаружили: 10 противотанковых мин; две ручные гранаты с запалами; две тротиловые шашки общей массой 400 граммов и флаг Украины", - говорится в сообщении. Все обнаруженное изъято и направлено на экспертизу, полиция ищет причастных к незаконному хранению боеприпасов, добавили в пресс-службе ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Происшествия
На заброшенной ферме в Мелитополе нашли схрон с боеприпасами
Схрон с боеприпасами и флаг Украины нашли на заброшенной ферме в Мелитополе