https://ria.ru/20230130/skhron-1848416935.html

На заброшенной ферме в Мелитополе нашли схрон с боеприпасами

На заброшенной ферме в Мелитополе нашли схрон с боеприпасами - РИА Новости, 30.01.2023

На заброшенной ферме в Мелитополе нашли схрон с боеприпасами

Схрон с боеприпасами и флаг Украины нашли на территории заброшенной фермы в Мелитополе, сообщает ГУ МВД по Запорожской области. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T14:44

2023-01-30T14:44

2023-01-30T14:44

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

происшествия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Схрон с боеприпасами и флаг Украины нашли на территории заброшенной фермы в Мелитополе, сообщает ГУ МВД по Запорожской области. "Оперативными сотрудниками получена информация о том, что на территории заброшенной фермы в городе Мелитополе находится схрон с боеприпасами. При проверке информация подтвердилась. На территории фермы в отдаленном строении оперативники обнаружили: 10 противотанковых мин; две ручные гранаты с запалами; две тротиловые шашки общей массой 400 граммов и флаг Украины", - говорится в сообщении. Все обнаруженное изъято и направлено на экспертизу, полиция ищет причастных к незаконному хранению боеприпасов, добавили в пресс-службе ведомства.

мелитополь

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мелитополь, запорожская область, происшествия