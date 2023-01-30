https://ria.ru/20230130/shtamm-1848448795.html

Компания из США искала механизмы передачи новых штаммов коронавирусов

Компания из США искала механизмы передачи новых штаммов коронавирусов - РИА Новости, 30.01.2023

Компания из США искала механизмы передачи новых штаммов коронавирусов

Специалисты компании EcoHealth Alliance из США с 2015 года искали новые штаммы коронавирусов и механизмы их передачи от животных человеку, заявил на брифинге... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T15:45

2023-01-30T15:45

2023-01-30T15:45

сша

россия

юго-восточная азия

игорь кириллов

войска рхбз

бостонский университет

агентство по международному развитию сша

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Специалисты компании EcoHealth Alliance из США с 2015 года искали новые штаммы коронавирусов и механизмы их передачи от животных человеку, заявил на брифинге для журналистов начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он напомнил, что ранее Минобороны России информировало о проводимых в Бостонском университете работах по усилению патогенных свойств возбудителя COVID-19, которые реализуются на средства американского госбюджета, а также о возможной причастности Агентства США по международному развитию (USAID) к возникновению нового коронавируса. "Ключевая роль в реализации данных проектов принадлежит посреднической организации EcoHealth Alliance. Полученные нами документы управления по снижению угрозы Минобороны США (DITRA) подтверждают, что с 2015 года специалистами указанной компании проводилось изучение разнообразия популяции летучих мышей, поиск новых штаммов коронавирусов, механизмов их передачи от животных человеку. Всего было изучено более 2,5 тысяч особей", - сообщил Кириллов. По его словам, в проекте по исследованию зоонозных вирусов в Юго-Восточной Азии сотрудникам EcoHealth Alliance рекомендовалось в случае получения вирусов с усиленными более чем в 10 раз свойствами передачи или патогенности в сравнении со штаммом природного происхождения немедленно прекратить работы и проинформировать Национальный институт аллергологии и инфекционных заболеваний США и соответствующий совет по биобезопасности.

https://ria.ru/20230109/koronavirus-1843722091.html

https://ria.ru/20221028/koronavirus-1827619466.html

сша

россия

юго-восточная азия

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сша, россия, юго-восточная азия, игорь кириллов, войска рхбз, бостонский университет, агентство по международному развитию сша