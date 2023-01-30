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В Кремле предложили Шольцу почитать книги об истории - РИА Новости, 30.01.2023
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В Кремле предложили Шольцу почитать книги об истории
В Кремле предложили Шольцу почитать книги об истории - РИА Новости, 30.01.2023
В Кремле предложили Шольцу почитать книги об истории
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, какие книги следовало бы почитать канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, ответил, что не вправе... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:10
2023-01-30T13:10
в мире
россия
германия
олаф шольц
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, какие книги следовало бы почитать канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, ответил, что не вправе давать рекомендации, но "хорошо бы, конечно, исторические". "Путин читает постоянно, но я не считаю себя вправе давать рекомендации канцлеру ФРГ, какие книги ему читать. Хорошо бы, конечно, исторические", - ответил он журналистам на вопрос, какие книги читает Путин и что бы он порекомендовал почитать канцлеру ФРГ. Правительство ФРГ ранее заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. Президент США Джо Байден также объявил, что его администрация предоставит Украине 31 танк M1 Abrams американского производства. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, германия, олаф шольц, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Россия, Германия, Олаф Шольц, Дмитрий Песков, Владимир Путин
13:10 30.01.2023
 
В Кремле предложили Шольцу почитать книги об истории

Песков заявил, что не вправе советовать Шольцу книги, но предложил почитать исторические

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, какие книги следовало бы почитать канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, ответил, что не вправе давать рекомендации, но "хорошо бы, конечно, исторические".
"Путин читает постоянно, но я не считаю себя вправе давать рекомендации канцлеру ФРГ, какие книги ему читать. Хорошо бы, конечно, исторические", - ответил он журналистам на вопрос, какие книги читает Путин и что бы он порекомендовал почитать канцлеру ФРГ.
Правительство ФРГ ранее заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона. На первом этапе планируют предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. Президент США Джо Байден также объявил, что его администрация предоставит Украине 31 танк M1 Abrams американского производства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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