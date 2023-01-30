10:47 30.01.2023 (обновлено: 11:07 30.01.2023)
Шольц вышел из себя после вопроса о помощи Украине, пишут СМИ
Welt: канцлер ФРГ Шольц вышел из себя после вопроса о поставках Украине истребителей
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Латинскую Америку резко ответил журналистам на вопрос по теме Украины, пишет Welt.
Политика попросили прокомментировать заявление лидера партии СДПГ Заскии Эксен, сделанное несколькими днями ранее. Во время своего выступления она не исключила поставки Киеву немецких боевых самолетов.
Политика попросили прокомментировать заявление лидера партии СДПГ Заскии Эксен, сделанное несколькими днями ранее. Во время своего выступления она не исключила поставки Киеву немецких боевых самолетов.
"В таких важных вещах, как оружие, речь должна идти о фактах, о рациональном взвешивании. Этим все сказано", — коротко ответил Шольц.
По его словам, вместо поддержки Украины на первый план выходят внутриполитические мотивы.
После эмоциональных дебатов о поставках танков, канцлер хочет любой ценой избежать последующей дискуссии об истребителях, указало издание.
Также Шольц еще раз подчеркнул, что он и президент США Джо Байден исключили введение "бесполетных зон" в самом начале конфликта, "потому что это привело бы к прямой конфронтации между Россией и НАТО".
Согласно неписанному дипломатическому правилу, во время зарубежных поездок президенты или министры избегают комментариев, касающихся внутренней политики своего государства. Однако именно такой вопрос журналистов не в малой степени повлиял на тон канцлера.
Несколькими днями ранее украинский лидер Владимир Зеленский, после того как западные страны заявили о намерении поставить Киеву танки, призвал передать стране самолеты и ракеты.
Несколькими днями ранее украинский лидер Владимир Зеленский, после того как западные страны заявили о намерении поставить Киеву танки, призвал передать стране самолеты и ракеты.
После начала российской спецоперации США и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в российском Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.