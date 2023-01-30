https://ria.ru/20230130/sholts-1848330518.html

Шольц вышел из себя после вопроса о помощи Украине, пишут СМИ

Шольц вышел из себя после вопроса о помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2023

Шольц вышел из себя после вопроса о помощи Украине, пишут СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Латинскую Америку резко ответил журналистам на вопрос по теме Украины, пишет Welt. Политика попросили... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T10:47

2023-01-30T10:47

2023-01-30T11:07

в мире

украина

олаф шольц

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джо байден

нато

киев

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Латинскую Америку резко ответил журналистам на вопрос по теме Украины, пишет Welt. Политика попросили прокомментировать заявление лидера партии СДПГ Заскии Эксен, сделанное несколькими днями ранее. Во время своего выступления она не исключила поставки Киеву немецких боевых самолетов. По его словам, вместо поддержки Украины на первый план выходят внутриполитические мотивы. После эмоциональных дебатов о поставках танков, канцлер хочет любой ценой избежать последующей дискуссии об истребителях, указало издание.Также Шольц еще раз подчеркнул, что он и президент США Джо Байден исключили введение "бесполетных зон" в самом начале конфликта, "потому что это привело бы к прямой конфронтации между Россией и НАТО".Согласно неписанному дипломатическому правилу, во время зарубежных поездок президенты или министры избегают комментариев, касающихся внутренней политики своего государства. Однако именно такой вопрос журналистов не в малой степени повлиял на тон канцлера.Несколькими днями ранее украинский лидер Владимир Зеленский, после того как западные страны заявили о намерении поставить Киеву танки, призвал передать стране самолеты и ракеты.После начала российской спецоперации США и их союзники по НАТО поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве при этом неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в российском Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848311717.html

https://ria.ru/20230127/istrebiteli-1847862578.html

украина

киев

германия

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в мире, украина, олаф шольц, владимир зеленский, джо байден, нато, киев, германия