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Шольц заявил об "особом интересе" к чилийскому литию - РИА Новости, 30.01.2023
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Шольц заявил об "особом интересе" к чилийскому литию
Шольц заявил об "особом интересе" к чилийскому литию - РИА Новости, 30.01.2023
Шольц заявил об "особом интересе" к чилийскому литию
Немецкая промышленность имеет особый интерес к чилийскому литию и готова поддержать Чили в добыче полезных ископаемых, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T04:52
2023-01-30T04:58
олаф шольц
в мире
германия
латинская америка
габриэль борич
чили
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МЕХИКО, 30 янв - РИА Новости. Немецкая промышленность имеет особый интерес к чилийскому литию и готова поддержать Чили в добыче полезных ископаемых, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Чили. "Немецкие компании очень заинтересованы в расширении сотрудничества, особенно в области лития, и мы хотим поддержать Чили на пути к устойчивой добыче полезных ископаемых", - казал Шольц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Чили Габриэлем Боричем в Сантьяго-де-Чили, которую транслировали в соцсетях чилийские власти. Немецкий канцлер, который находится в турне по странам Латинской Америки, также отметил запуск совместного предприятия по производству водорода. В рамках визита немецкий канцлер подписал с чилийской стороной соглашения о сотрудничестве в сфере технологий и инноваций, горного дела и экономики, чилийская национальная медная корпорация Codelco и европейская металлургическая Aurubis подписали меморандум о взаимопонимании.
https://ria.ru/20230129/sholts-1848238508.html
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олаф шольц, в мире, германия, латинская америка, габриэль борич, чили
Олаф Шольц, В мире, Германия, Латинская Америка, Габриэль Борич, Чили
04:52 30.01.2023 (обновлено: 04:58 30.01.2023)
 
Шольц заявил об "особом интересе" к чилийскому литию

Шольц: немецкая промышленность имеет особый интерес к чилийскому литию

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МЕХИКО, 30 янв - РИА Новости. Немецкая промышленность имеет особый интерес к чилийскому литию и готова поддержать Чили в добыче полезных ископаемых, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Чили.
"Немецкие компании очень заинтересованы в расширении сотрудничества, особенно в области лития, и мы хотим поддержать Чили на пути к устойчивой добыче полезных ископаемых", - казал Шольц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Чили Габриэлем Боричем в Сантьяго-де-Чили, которую транслировали в соцсетях чилийские власти.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
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Немецкий канцлер, который находится в турне по странам Латинской Америки, также отметил запуск совместного предприятия по производству водорода.
"Я рад, что вы принимаете приглашение стать сопредседателем "Климатического клуба" - таким образом мы сможем добиться прогресса в достижении климатической нейтральности. В этом контексте особое значение в будущем приобретут возобновляемые источники энергии и водород", - добавил Шольц.
В рамках визита немецкий канцлер подписал с чилийской стороной соглашения о сотрудничестве в сфере технологий и инноваций, горного дела и экономики, чилийская национальная медная корпорация Codelco и европейская металлургическая Aurubis подписали меморандум о взаимопонимании.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
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Шольц: Германия быстро стала независимой от газа, нефти и угля из России
 
Олаф ШольцВ миреГерманияЛатинская АмерикаГабриэль БоричЧили
 
 
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