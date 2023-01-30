https://ria.ru/20230130/sholts-1848294605.html

Шольц заявил об "особом интересе" к чилийскому литию

Шольц заявил об "особом интересе" к чилийскому литию - РИА Новости, 30.01.2023

Шольц заявил об "особом интересе" к чилийскому литию

Немецкая промышленность имеет особый интерес к чилийскому литию и готова поддержать Чили в добыче полезных ископаемых, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T04:52

2023-01-30T04:52

2023-01-30T04:58

олаф шольц

в мире

германия

латинская америка

габриэль борич

чили

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МЕХИКО, 30 янв - РИА Новости. Немецкая промышленность имеет особый интерес к чилийскому литию и готова поддержать Чили в добыче полезных ископаемых, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Чили. "Немецкие компании очень заинтересованы в расширении сотрудничества, особенно в области лития, и мы хотим поддержать Чили на пути к устойчивой добыче полезных ископаемых", - казал Шольц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Чили Габриэлем Боричем в Сантьяго-де-Чили, которую транслировали в соцсетях чилийские власти. Немецкий канцлер, который находится в турне по странам Латинской Америки, также отметил запуск совместного предприятия по производству водорода. В рамках визита немецкий канцлер подписал с чилийской стороной соглашения о сотрудничестве в сфере технологий и инноваций, горного дела и экономики, чилийская национальная медная корпорация Codelco и европейская металлургическая Aurubis подписали меморандум о взаимопонимании.

https://ria.ru/20230129/sholts-1848238508.html

https://ria.ru/20230128/sholts-1848142347.html

германия

латинская америка

чили

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олаф шольц, в мире, германия, латинская америка, габриэль борич, чили