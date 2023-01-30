04:52 30.01.2023 (обновлено: 04:58 30.01.2023)
Шольц заявил об "особом интересе" к чилийскому литию
Шольц: немецкая промышленность имеет особый интерес к чилийскому литию
© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МЕХИКО, 30 янв - РИА Новости. Немецкая промышленность имеет особый интерес к чилийскому литию и готова поддержать Чили в добыче полезных ископаемых, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Чили.
"Немецкие компании очень заинтересованы в расширении сотрудничества, особенно в области лития, и мы хотим поддержать Чили на пути к устойчивой добыче полезных ископаемых", - казал Шольц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Чили Габриэлем Боричем в Сантьяго-де-Чили, которую транслировали в соцсетях чилийские власти.
Немецкий канцлер, который находится в турне по странам Латинской Америки, также отметил запуск совместного предприятия по производству водорода.
"Я рад, что вы принимаете приглашение стать сопредседателем "Климатического клуба" - таким образом мы сможем добиться прогресса в достижении климатической нейтральности. В этом контексте особое значение в будущем приобретут возобновляемые источники энергии и водород", - добавил Шольц.
В рамках визита немецкий канцлер подписал с чилийской стороной соглашения о сотрудничестве в сфере технологий и инноваций, горного дела и экономики, чилийская национальная медная корпорация Codelco и европейская металлургическая Aurubis подписали меморандум о взаимопонимании.