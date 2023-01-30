https://ria.ru/20230130/shkola-1848303627.html

В Красноярске эвакуировали учеников школы

В Красноярске эвакуировали учеников школы - РИА Новости, 30.01.2023

В Красноярске эвакуировали учеников школы

Учеников лицея №1 эвакуировали в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления образования. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T07:59

2023-01-30T07:59

2023-01-30T07:59

происшествия

россия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 30 янв — РИА Новости. Учеников лицея №1 эвакуировали в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления образования. В ведомстве не назвали причин эвакуации. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает. Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20230130/prokuratura-1848302863.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, красноярск