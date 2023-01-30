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В Красноярске эвакуировали учеников школы - РИА Новости, 30.01.2023
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В Красноярске эвакуировали учеников школы
В Красноярске эвакуировали учеников школы - РИА Новости, 30.01.2023
В Красноярске эвакуировали учеников школы
Учеников лицея №1 эвакуировали в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления образования. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T07:59
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происшествия
россия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 30 янв — РИА Новости. Учеников лицея №1 эвакуировали в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления образования. В ведомстве не назвали причин эвакуации. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает. Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, россия, красноярск
Происшествия, Россия, Красноярск
07:59 30.01.2023
 
В Красноярске эвакуировали учеников школы

В Красноярске эвакуировали учеников школы, на месте работают правоохранительные органы

© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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КРАСНОЯРСК, 30 янв — РИА Новости. Учеников лицея №1 эвакуировали в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления образования.
"Эвакуация проведена. На месте работают правоохранительные органы", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос об эвакуации в лицее.
В ведомстве не назвали причин эвакуации. Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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ПроисшествияРоссияКрасноярск
 
 
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