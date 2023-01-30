Вучич заявил, что Сербия не продает оружие России и Украине
Вучич заявил, что Сербия не продает оружие России и Украине, но продаст третьим странам
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 янв - РИА Новости. Оборонные предприятия Сербии не продают свою продукцию Украине или России, но в мире требуется всё больше оружия, Белград готов сотрудничать по этому вопросу с Прагой и продавать его третьим странам, заявил сербский президент Александр Вучич.
Глава Чешской Республики Милош Земан прибыл накануне вечером в Белград с прощальным визитом. В понедельник Вучич встретил его с высшими официальными и воинскими почестями в правительственном комплексе "Палата Сербия".
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"Сербская оборонная промышленность получит много новых инвестиций и изменения, чтобы (она) могла зарабатывать деньги и продавать свое оружие. Мы не продаем оружие ни России, ни Украине, но будем продавать всем остальным. А они когда нам даже напишут, что не будут продавать в зоны военных действий, все равно оно как-то оказывается в одной из горячих точек в мире, и требуется всё больше (оружия - ред.), поэтому важно сотрудничество с Чехией", - заявил Вучич на встрече с Земаном.
"Сербия сейчас, когда говорите о территориальной целостности Украины, поддерживает ее, для нас Донбасс, Запорожье, Херсон, Каховка и Крым - части Украины. Для меня нет проблемы в том, чтобы сказать это. Мы соблюдаем резолюции ООН и Устав ООН. Но мой вопрос для всех остальных: почему вы не соблюдаете порядок ООН и резолюцию 1244 (по Косово - ред.). Спрашиваю об этом представителей "тройки", "четверки" и "пятерки" (западных стран), которые приезжают в Белград", - указал Вучич.
По его словам, только резолюция 1244 Совбеза ООН, которая относится к территориальной целостности Сербии, не соблюдается Западом.
"Поэтому мы благодарны Чехии и президенту Земану, Чехия признала Косово, но не открыла там канцелярию, мы знаем эту позицию, уважаем друг друга, у нас очень хорошие отношения. Как и сказал президент Земан, дайте нам право на собственную позицию, которая означает соблюдение Устава ООН, потому что Сербия не нападала на территорию другой страны, только другие нападали на нее", - подчеркнул глава сербского государства.