https://ria.ru/20230130/serbiya-1848466539.html

Вучич заявил, что Сербия не продает оружие России и Украине

Вучич заявил, что Сербия не продает оружие России и Украине - РИА Новости, 30.01.2023

Вучич заявил, что Сербия не продает оружие России и Украине

Оборонные предприятия Сербии не продают свою продукцию Украине или России, но в мире требуется всё больше оружия, Белград готов сотрудничать по этому вопросу с... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T16:36

2023-01-30T16:36

2023-01-30T16:36

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БЕЛГРАД, 30 янв - РИА Новости. Оборонные предприятия Сербии не продают свою продукцию Украине или России, но в мире требуется всё больше оружия, Белград готов сотрудничать по этому вопросу с Прагой и продавать его третьим странам, заявил сербский президент Александр Вучич. Глава Чешской Республики Милош Земан прибыл накануне вечером в Белград с прощальным визитом. В понедельник Вучич встретил его с высшими официальными и воинскими почестями в правительственном комплексе "Палата Сербия". "Сербская оборонная промышленность получит много новых инвестиций и изменения, чтобы (она) могла зарабатывать деньги и продавать свое оружие. Мы не продаем оружие ни России, ни Украине, но будем продавать всем остальным. А они когда нам даже напишут, что не будут продавать в зоны военных действий, все равно оно как-то оказывается в одной из горячих точек в мире, и требуется всё больше (оружия - ред.), поэтому важно сотрудничество с Чехией", - заявил Вучич на встрече с Земаном. Он еще раз поблагодарил президента Чехии за его ранее высказанные сожаление о бомбардировках НАТО Югославии в 1999 году и намерение пересмотреть вопрос о признании Прагой независимости Приштины. "Сербия сейчас, когда говорите о территориальной целостности Украины, поддерживает ее, для нас Донбасс, Запорожье, Херсон, Каховка и Крым - части Украины. Для меня нет проблемы в том, чтобы сказать это. Мы соблюдаем резолюции ООН и Устав ООН. Но мой вопрос для всех остальных: почему вы не соблюдаете порядок ООН и резолюцию 1244 (по Косово - ред.). Спрашиваю об этом представителей "тройки", "четверки" и "пятерки" (западных стран), которые приезжают в Белград", - указал Вучич. По его словам, только резолюция 1244 Совбеза ООН, которая относится к территориальной целостности Сербии, не соблюдается Западом. "Поэтому мы благодарны Чехии и президенту Земану, Чехия признала Косово, но не открыла там канцелярию, мы знаем эту позицию, уважаем друг друга, у нас очень хорошие отношения. Как и сказал президент Земан, дайте нам право на собственную позицию, которая означает соблюдение Устава ООН, потому что Сербия не нападала на территорию другой страны, только другие нападали на нее", - подчеркнул глава сербского государства.

https://ria.ru/20230128/kosovo-1848111515.html

https://ria.ru/20230123/vuchich-1846951048.html

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в мире, украина, сербия, россия, милош земан, александр вучич, нато, оон