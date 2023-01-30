https://ria.ru/20230130/selak-1848517256.html

МИД: Россия заинтересована в диалоге со странами объединения СЕЛАК

МИД: Россия заинтересована в диалоге со странами объединения СЕЛАК - РИА Новости, 30.01.2023

МИД: Россия заинтересована в диалоге со странами объединения СЕЛАК

Москва заинтересована в развитии диалога Россия - Сообщество латиноамериканских и карибских государств, страны объединения могут рассчитывать на РФ как на... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T19:34

2023-01-30T19:34

2023-01-30T19:46

россия

москва

латинская америка

мария захарова

ральф гонсалвес

селак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810659745_278:391:3223:2048_1920x0_80_0_0_24dea70b0ce366e5f7564161e50da5a7.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва заинтересована в развитии диалога Россия - Сообщество латиноамериканских и карибских государств, страны объединения могут рассчитывать на РФ как на благожелательного и позитивного партнера, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Подтверждаем заинтересованность в активизации механизма политического диалога Россия-CEЛAK, выработке взаимовыгодных форм сотрудничества. Готовы к продвижению взаимодействия по всем направлениям, включая торгово-экономическое, научно-технологическое, образовательное, гуманитарное", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ в комментарии об итогах саммита СЕЛАК. Как также подчеркнула представитель МИД, страны Латинской Америки и Карибского бассейна могут рассчитывать на Россию как благожелательного и позитивного партнера, нацеленного на углубление связей на недискриминационной, равноправной и взаимоуважительной основе. "Принятые на саммите документы отражают в целом взвешенную, конструктивную позицию латиноамериканских и карибских стран на фоне таких глобальных вызовов, как рост геополитической напряженности, обострение проблем продовольственной и энергетической безопасности, преодоление последствий пандемии, климатические изменения", - также отметила Захарова. Она также подчеркнула, что благодаря изменениям политического ландшафта в ряде стран региона, а также из-за усилий мексиканского и позднее аргентинского председательств на практике возрожден статус сообщества как политического форума всех государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Москва также приветствует решение властей Бразилии восстановить участие страны в объединении. "Приветствуем избрание новым ротационным председателем Сообщества Сент-Винсента и Гренадин – карибского государства, правительство которого возглавляется опытным и авторитетным региональным лидером Ральфом Гонсалвесом, пользующимся заслуженным уважением далеко за пределами региона", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20230130/sotrudnichestvo-1848375415.html

https://ria.ru/20230130/energetika-1848364500.html

россия

москва

латинская америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, москва, латинская америка, мария захарова, ральф гонсалвес, селак