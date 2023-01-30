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МИД: Россия заинтересована в диалоге со странами объединения СЕЛАК - РИА Новости, 30.01.2023
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МИД: Россия заинтересована в диалоге со странами объединения СЕЛАК
МИД: Россия заинтересована в диалоге со странами объединения СЕЛАК - РИА Новости, 30.01.2023
МИД: Россия заинтересована в диалоге со странами объединения СЕЛАК
Москва заинтересована в развитии диалога Россия - Сообщество латиноамериканских и карибских государств, страны объединения могут рассчитывать на РФ как на... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T19:34
2023-01-30T19:46
россия
москва
латинская америка
мария захарова
ральф гонсалвес
селак
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва заинтересована в развитии диалога Россия - Сообщество латиноамериканских и карибских государств, страны объединения могут рассчитывать на РФ как на благожелательного и позитивного партнера, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Подтверждаем заинтересованность в активизации механизма политического диалога Россия-CEЛAK, выработке взаимовыгодных форм сотрудничества. Готовы к продвижению взаимодействия по всем направлениям, включая торгово-экономическое, научно-технологическое, образовательное, гуманитарное", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ в комментарии об итогах саммита СЕЛАК. Как также подчеркнула представитель МИД, страны Латинской Америки и Карибского бассейна могут рассчитывать на Россию как благожелательного и позитивного партнера, нацеленного на углубление связей на недискриминационной, равноправной и взаимоуважительной основе. "Принятые на саммите документы отражают в целом взвешенную, конструктивную позицию латиноамериканских и карибских стран на фоне таких глобальных вызовов, как рост геополитической напряженности, обострение проблем продовольственной и энергетической безопасности, преодоление последствий пандемии, климатические изменения", - также отметила Захарова. Она также подчеркнула, что благодаря изменениям политического ландшафта в ряде стран региона, а также из-за усилий мексиканского и позднее аргентинского председательств на практике возрожден статус сообщества как политического форума всех государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Москва также приветствует решение властей Бразилии восстановить участие страны в объединении. "Приветствуем избрание новым ротационным председателем Сообщества Сент-Винсента и Гренадин – карибского государства, правительство которого возглавляется опытным и авторитетным региональным лидером Ральфом Гонсалвесом, пользующимся заслуженным уважением далеко за пределами региона", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20230130/sotrudnichestvo-1848375415.html
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россия, москва, латинская америка, мария захарова, ральф гонсалвес, селак
Россия, Москва, Латинская Америка, Мария Захарова, Ральф Гонсалвес, СЕЛАК
19:34 30.01.2023 (обновлено: 19:46 30.01.2023)
 
МИД: Россия заинтересована в диалоге со странами объединения СЕЛАК

Захарова: Россия заинтересована в развитии диалога со странами объединения СЕЛАК

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва заинтересована в развитии диалога Россия - Сообщество латиноамериканских и карибских государств, страны объединения могут рассчитывать на РФ как на благожелательного и позитивного партнера, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Подтверждаем заинтересованность в активизации механизма политического диалога Россия-CEЛAK, выработке взаимовыгодных форм сотрудничества. Готовы к продвижению взаимодействия по всем направлениям, включая торгово-экономическое, научно-технологическое, образовательное, гуманитарное", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ в комментарии об итогах саммита СЕЛАК.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
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Россия и Казахстан продолжают сотрудничество, заявил МИД
Как также подчеркнула представитель МИД, страны Латинской Америки и Карибского бассейна могут рассчитывать на Россию как благожелательного и позитивного партнера, нацеленного на углубление связей на недискриминационной, равноправной и взаимоуважительной основе.
"Принятые на саммите документы отражают в целом взвешенную, конструктивную позицию латиноамериканских и карибских стран на фоне таких глобальных вызовов, как рост геополитической напряженности, обострение проблем продовольственной и энергетической безопасности, преодоление последствий пандемии, климатические изменения", - также отметила Захарова.
Она также подчеркнула, что благодаря изменениям политического ландшафта в ряде стран региона, а также из-за усилий мексиканского и позднее аргентинского председательств на практике возрожден статус сообщества как политического форума всех государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Москва также приветствует решение властей Бразилии восстановить участие страны в объединении.
"Приветствуем избрание новым ротационным председателем Сообщества Сент-Винсента и Гренадин – карибского государства, правительство которого возглавляется опытным и авторитетным региональным лидером Ральфом Гонсалвесом, пользующимся заслуженным уважением далеко за пределами региона", - заключила Захарова.
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РоссияМоскваЛатинская АмерикаМария ЗахароваРальф ГонсалвесСЕЛАК
 
 
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