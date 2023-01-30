https://ria.ru/20230130/sandoz-1848322318.html

СМИ узнали о трудностях с поставками у фармацевтической компании Sandoz

СМИ узнали о трудностях с поставками у фармацевтической компании Sandoz - РИА Новости, 30.01.2023

СМИ узнали о трудностях с поставками у фармацевтической компании Sandoz

Международная и одна из крупнейших в Европе фармацевтических компаний - Sandoz сообщила о "напряженной ситуации с поставками", пишет газета Politico со ссылкой... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T10:00

2023-01-30T10:00

2023-01-30T10:00

экономика

европа

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Международная и одна из крупнейших в Европе фармацевтических компаний - Sandoz сообщила о "напряженной ситуации с поставками", пишет газета Politico со ссылкой на представителя компании. По данным издания, повышенный спрос, инфляция и энергетический кризис сказываются на фармацевтических компаниях, влияя на поставки. По словам представителя Sandoz, на ситуацию с поставками также оказывает влияние нехватка сырья и ограничение производственных мощностей. Он добавил, что компания в настоящее время может удовлетворить спрос, но "сталкивается с трудностями". На российским рынке компания представлена большим количеством препаратов, включая АЦЦ, Банеоцин, Иммунал, Кетонал, Линекс и Амоксиклав.

https://ria.ru/20230124/putin-1847100958.html

европа

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа