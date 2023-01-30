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СМИ узнали о трудностях с поставками у фармацевтической компании Sandoz - РИА Новости, 30.01.2023
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СМИ узнали о трудностях с поставками у фармацевтической компании Sandoz
СМИ узнали о трудностях с поставками у фармацевтической компании Sandoz - РИА Новости, 30.01.2023
СМИ узнали о трудностях с поставками у фармацевтической компании Sandoz
Международная и одна из крупнейших в Европе фармацевтических компаний - Sandoz сообщила о "напряженной ситуации с поставками", пишет газета Politico со ссылкой... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T10:00
2023-01-30T10:00
экономика
европа
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Международная и одна из крупнейших в Европе фармацевтических компаний - Sandoz сообщила о "напряженной ситуации с поставками", пишет газета Politico со ссылкой на представителя компании. По данным издания, повышенный спрос, инфляция и энергетический кризис сказываются на фармацевтических компаниях, влияя на поставки. По словам представителя Sandoz, на ситуацию с поставками также оказывает влияние нехватка сырья и ограничение производственных мощностей. Он добавил, что компания в настоящее время может удовлетворить спрос, но "сталкивается с трудностями". На российским рынке компания представлена большим количеством препаратов, включая АЦЦ, Банеоцин, Иммунал, Кетонал, Линекс и Амоксиклав.
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экономика, европа
Экономика, Европа
10:00 30.01.2023
 
СМИ узнали о трудностях с поставками у фармацевтической компании Sandoz

Politico: крупнейшая в ЕС фармкомпания Sandoz заявила о напряженной ситуации с поставками

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкБлистеры с лекарствами
Блистеры с лекарствами - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Блистеры с лекарствами. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Международная и одна из крупнейших в Европе фармацевтических компаний - Sandoz сообщила о "напряженной ситуации с поставками", пишет газета Politico со ссылкой на представителя компании.
По данным издания, повышенный спрос, инфляция и энергетический кризис сказываются на фармацевтических компаниях, влияя на поставки.
По словам представителя Sandoz, на ситуацию с поставками также оказывает влияние нехватка сырья и ограничение производственных мощностей. Он добавил, что компания в настоящее время может удовлетворить спрос, но "сталкивается с трудностями".
На российским рынке компания представлена большим количеством препаратов, включая АЦЦ, Банеоцин, Иммунал, Кетонал, Линекс и Амоксиклав.
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