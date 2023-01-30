https://ria.ru/20230130/sandoz-1848322318.html
СМИ узнали о трудностях с поставками у фармацевтической компании Sandoz
СМИ узнали о трудностях с поставками у фармацевтической компании Sandoz - РИА Новости, 30.01.2023
СМИ узнали о трудностях с поставками у фармацевтической компании Sandoz
Международная и одна из крупнейших в Европе фармацевтических компаний - Sandoz сообщила о "напряженной ситуации с поставками", пишет газета Politico со ссылкой... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T10:00
2023-01-30T10:00
2023-01-30T10:00
экономика
европа
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Международная и одна из крупнейших в Европе фармацевтических компаний - Sandoz сообщила о "напряженной ситуации с поставками", пишет газета Politico со ссылкой на представителя компании. По данным издания, повышенный спрос, инфляция и энергетический кризис сказываются на фармацевтических компаниях, влияя на поставки. По словам представителя Sandoz, на ситуацию с поставками также оказывает влияние нехватка сырья и ограничение производственных мощностей. Он добавил, что компания в настоящее время может удовлетворить спрос, но "сталкивается с трудностями". На российским рынке компания представлена большим количеством препаратов, включая АЦЦ, Банеоцин, Иммунал, Кетонал, Линекс и Амоксиклав.
https://ria.ru/20230124/putin-1847100958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа
СМИ узнали о трудностях с поставками у фармацевтической компании Sandoz
Politico: крупнейшая в ЕС фармкомпания Sandoz заявила о напряженной ситуации с поставками
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Международная и одна из крупнейших в Европе фармацевтических компаний - Sandoz сообщила о "напряженной ситуации с поставками", пишет газета Politico
со ссылкой на представителя компании.
По данным издания, повышенный спрос, инфляция и энергетический кризис сказываются на фармацевтических компаниях, влияя на поставки.
По словам представителя Sandoz, на ситуацию с поставками также оказывает влияние нехватка сырья и ограничение производственных мощностей. Он добавил, что компания в настоящее время может удовлетворить спрос, но "сталкивается с трудностями".
На российским рынке компания представлена большим количеством препаратов, включая АЦЦ, Банеоцин, Иммунал, Кетонал, Линекс и Амоксиклав.