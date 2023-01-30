21:47 30.01.2023 (обновлено: 22:51 30.01.2023)
Макрон не исключил возможность поставок самолетов Украине
Президент Франции Макрон допустил возможность поставок самолетов Украине
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолётов Украине.
Ранее в заявлении на сайте офиса Владимира Зеленского сообщалось, что он, после того как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал запрашивать помощь в виде самолетов и ракет.
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"Мы по определению ничего не исключаем", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в ответ на вопрос о возможных поставках самолётов Украине.
Он напомнил, что в вопросе поставок вооружения Франция отталкивается от трёх критериев: первый критерий заключается в полезности и эффективности того или иного типа оружия для украинской армии. Второй критерий - эти поставки не должны приводить к эскалации конфликта, и третий - они не должны ослаблять обороноспособность французской армии.
Трансляция мероприятия велась в соцсетях Елисейского дворца.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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