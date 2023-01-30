Рейтинг@Mail.ru
Макрон не исключил возможность поставок самолетов Украине - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/samolety-1848534071.html
Макрон не исключил возможность поставок самолетов Украине
Макрон не исключил возможность поставок самолетов Украине - РИА Новости, 30.01.2023
Макрон не исключил возможность поставок самолетов Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолётов Украине. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T21:47
2023-01-30T22:51
украина
в мире
цены на нефть
франция
нидерланды
эммануэль макрон
владимир зеленский
марк рютте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_87b18c5e709cd5b8d1ab8e335f4b5834.jpg
ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолётов Украине.Ранее в заявлении на сайте офиса Владимира Зеленского сообщалось, что он, после того как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал запрашивать помощь в виде самолетов и ракет."Мы по определению ничего не исключаем", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в ответ на вопрос о возможных поставках самолётов Украине.Он напомнил, что в вопросе поставок вооружения Франция отталкивается от трёх критериев: первый критерий заключается в полезности и эффективности того или иного типа оружия для украинской армии. Второй критерий - эти поставки не должны приводить к эскалации конфликта, и третий - они не должны ослаблять обороноспособность французской армии.Трансляция мероприятия велась в соцсетях Елисейского дворца.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230130/erdogan-1848302189.html
украина
франция
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8cbd982c97a005cbdbb0a61b0ed2acff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, цены на нефть, франция, нидерланды, эммануэль макрон, владимир зеленский, марк рютте
Украина, В мире, Цены на нефть, Франция, Нидерланды, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Специальная военная операция на Украине
21:47 30.01.2023 (обновлено: 22:51 30.01.2023)
 
Макрон не исключил возможность поставок самолетов Украине

Президент Франции Макрон допустил возможность поставок самолетов Украине

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолётов Украине.
Ранее в заявлении на сайте офиса Владимира Зеленского сообщалось, что он, после того как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал запрашивать помощь в виде самолетов и ракет.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Вчера, 07:50
Эрдоган усомнился в квалификации Макрона
"Мы по определению ничего не исключаем", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в ответ на вопрос о возможных поставках самолётов Украине.
Он напомнил, что в вопросе поставок вооружения Франция отталкивается от трёх критериев: первый критерий заключается в полезности и эффективности того или иного типа оружия для украинской армии. Второй критерий - эти поставки не должны приводить к эскалации конфликта, и третий - они не должны ослаблять обороноспособность французской армии.
Трансляция мероприятия велась в соцсетях Елисейского дворца.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреЦены на нефтьФранцияНидерландыЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийМарк Рютте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала