https://ria.ru/20230130/samolety-1848534071.html

Макрон не исключил возможность поставок самолетов Украине

Макрон не исключил возможность поставок самолетов Украине - РИА Новости, 30.01.2023

Макрон не исключил возможность поставок самолетов Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолётов Украине. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T21:47

2023-01-30T21:47

2023-01-30T22:51

украина

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цены на нефть

франция

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эммануэль макрон

владимир зеленский

марк рютте

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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолётов Украине.Ранее в заявлении на сайте офиса Владимира Зеленского сообщалось, что он, после того как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал запрашивать помощь в виде самолетов и ракет."Мы по определению ничего не исключаем", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в ответ на вопрос о возможных поставках самолётов Украине.Он напомнил, что в вопросе поставок вооружения Франция отталкивается от трёх критериев: первый критерий заключается в полезности и эффективности того или иного типа оружия для украинской армии. Второй критерий - эти поставки не должны приводить к эскалации конфликта, и третий - они не должны ослаблять обороноспособность французской армии.Трансляция мероприятия велась в соцсетях Елисейского дворца.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230130/erdogan-1848302189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, в мире, цены на нефть, франция, нидерланды, эммануэль макрон, владимир зеленский, марк рютте