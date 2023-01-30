Рейтинг@Mail.ru
Британский парламентарий призвал к прямой конфронтации с Россией - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230130/rossiya-1848397104.html
Британский парламентарий призвал к прямой конфронтации с Россией
Британский парламентарий призвал к прямой конфронтации с Россией - РИА Новости, 30.01.2023
Британский парламентарий призвал к прямой конфронтации с Россией
Великобритания вовлечена в конфликт на Украине и должна столкнуться с Россией лицом к лицу, заявил руководитель британского парламентского комитета по обороне... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:44
2023-01-30T13:44
в мире
россия
великобритания
тобиас эллвуд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762704120_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_3cb72cbdef038a947221825b107eb212.jpg
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Великобритания вовлечена в конфликт на Украине и должна столкнуться с Россией лицом к лицу, заявил руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд. "Мы находимся в состоянии войны в Европе, нам нужно перейти к военному положению, мы вовлечены в это, мы мобилизовали процессы приобретения (вооружения – ред.), мы предоставляем вооружение (Украине – ред.). Нам необходимо встретиться с Россией лицом к лицу, а не оставлять Украине всю работу", - сказал он в эфире телеканала Sky News. Эллвуд призвал отменить принятое ранее решение сократить численность вооруженных сил на 10 тысяч военнослужащих и увеличить расходы на оборону - в частности, на модернизацию сухопутных подразделений. По его словам, если "Россия захочет предпринять больше действий", например, на Балтике, от Британии будут ожидать, что она "примет в этом участие", что потребует сильной сухопутной армии, ВВС и ВМС. Таким образом, британское правительство должно "признать, что мир меняется", и выделять соответствующее финансирование, добавил он. При этом Эллвуд в понедельник заявил, что британские сухопутные войска "находятся в крайне плачевном состоянии".
https://ria.ru/20230125/zapad-1847389049.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762704120_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_68d1b03c6f525b2222ec89a19247aaf8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, тобиас эллвуд
В мире, Россия, Великобритания, Тобиас Эллвуд
13:44 30.01.2023
 
Британский парламентарий призвал к прямой конфронтации с Россией

Глава парламентского комитета Британии Эллвуд призвал столкнуться с Россией лицом к лицу

© AP Photo / Alberto PezzaliПрохожие во время снегопада в Лондоне, Великобритания
Прохожие во время снегопада в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Alberto Pezzali
Прохожие во время снегопада в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Великобритания вовлечена в конфликт на Украине и должна столкнуться с Россией лицом к лицу, заявил руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд.
"Мы находимся в состоянии войны в Европе, нам нужно перейти к военному положению, мы вовлечены в это, мы мобилизовали процессы приобретения (вооружения – ред.), мы предоставляем вооружение (Украине – ред.). Нам необходимо встретиться с Россией лицом к лицу, а не оставлять Украине всю работу", - сказал он в эфире телеканала Sky News.
Эллвуд призвал отменить принятое ранее решение сократить численность вооруженных сил на 10 тысяч военнослужащих и увеличить расходы на оборону - в частности, на модернизацию сухопутных подразделений. По его словам, если "Россия захочет предпринять больше действий", например, на Балтике, от Британии будут ожидать, что она "примет в этом участие", что потребует сильной сухопутной армии, ВВС и ВМС. Таким образом, британское правительство должно "признать, что мир меняется", и выделять соответствующее финансирование, добавил он.
При этом Эллвуд в понедельник заявил, что британские сухопутные войска "находятся в крайне плачевном состоянии".
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 16:59Специальная военная операция на Украине
Запад заранее спланировал войну против России, заявил МИД
 
В миреРоссияВеликобританияТобиас Эллвуд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала