https://ria.ru/20230130/rossiya-1848397104.html

Британский парламентарий призвал к прямой конфронтации с Россией

Британский парламентарий призвал к прямой конфронтации с Россией - РИА Новости, 30.01.2023

Британский парламентарий призвал к прямой конфронтации с Россией

Великобритания вовлечена в конфликт на Украине и должна столкнуться с Россией лицом к лицу, заявил руководитель британского парламентского комитета по обороне... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T13:44

2023-01-30T13:44

2023-01-30T13:44

в мире

россия

великобритания

тобиас эллвуд

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Великобритания вовлечена в конфликт на Украине и должна столкнуться с Россией лицом к лицу, заявил руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд. "Мы находимся в состоянии войны в Европе, нам нужно перейти к военному положению, мы вовлечены в это, мы мобилизовали процессы приобретения (вооружения – ред.), мы предоставляем вооружение (Украине – ред.). Нам необходимо встретиться с Россией лицом к лицу, а не оставлять Украине всю работу", - сказал он в эфире телеканала Sky News. Эллвуд призвал отменить принятое ранее решение сократить численность вооруженных сил на 10 тысяч военнослужащих и увеличить расходы на оборону - в частности, на модернизацию сухопутных подразделений. По его словам, если "Россия захочет предпринять больше действий", например, на Балтике, от Британии будут ожидать, что она "примет в этом участие", что потребует сильной сухопутной армии, ВВС и ВМС. Таким образом, британское правительство должно "признать, что мир меняется", и выделять соответствующее финансирование, добавил он. При этом Эллвуд в понедельник заявил, что британские сухопутные войска "находятся в крайне плачевном состоянии".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, великобритания, тобиас эллвуд