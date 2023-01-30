Британский парламентарий призвал к прямой конфронтации с Россией
Глава парламентского комитета Британии Эллвуд призвал столкнуться с Россией лицом к лицу
© AP Photo / Alberto PezzaliПрохожие во время снегопада в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Alberto Pezzali
Прохожие во время снегопада в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Великобритания вовлечена в конфликт на Украине и должна столкнуться с Россией лицом к лицу, заявил руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд.
"Мы находимся в состоянии войны в Европе, нам нужно перейти к военному положению, мы вовлечены в это, мы мобилизовали процессы приобретения (вооружения – ред.), мы предоставляем вооружение (Украине – ред.). Нам необходимо встретиться с Россией лицом к лицу, а не оставлять Украине всю работу", - сказал он в эфире телеканала Sky News.
Эллвуд призвал отменить принятое ранее решение сократить численность вооруженных сил на 10 тысяч военнослужащих и увеличить расходы на оборону - в частности, на модернизацию сухопутных подразделений. По его словам, если "Россия захочет предпринять больше действий", например, на Балтике, от Британии будут ожидать, что она "примет в этом участие", что потребует сильной сухопутной армии, ВВС и ВМС. Таким образом, британское правительство должно "признать, что мир меняется", и выделять соответствующее финансирование, добавил он.
При этом Эллвуд в понедельник заявил, что британские сухопутные войска "находятся в крайне плачевном состоянии".