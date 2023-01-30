https://ria.ru/20230130/regiony-1848544809.html
Минэнерго: в России достаточно мощностей для энергоснабжения новых регионов
Минэнерго: в России достаточно мощностей для энергоснабжения новых регионов - РИА Новости, 30.01.2023
Минэнерго: в России достаточно мощностей для энергоснабжения новых регионов
Имеющихся в России генерирующих мощностей достаточно для энергоснабжения новых регионов, при этом объекты генерации целесообразно передать крупным российским... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T23:24
2023-01-30T23:24
2023-01-30T23:24
экономика
жкх
россия
краснодарский край
запорожская область
евгений грабчак
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Имеющихся в России генерирующих мощностей достаточно для энергоснабжения новых регионов, при этом объекты генерации целесообразно передать крупным российским энергокомпаниям, рассказал замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.Замминистра также рассказал, что при подготовке к прохождению текущего осенне-зимнего периода был соблюден тот же уровень готовности, который используется и для других регионов страны. Также Грабчак подчеркнул, что результаты недавних опросов населения этих регионов показали, что жители удовлетворены качеством энергоснабжения, даже несмотря на текущую обстановку. По словам Грабчака, теперь основная задача в новых регионах - начать сбор платежей за электроэнергию, выстроить экономику между сетевыми и генерирующими компаниями. При этом он подчеркнул, что генерация, как и электросети в новых регионах, требуют привлечения инвестиций. "Конечно, объекты генерации целесообразно крупным российским профессиональным операторам отдать, чтобы, во-первых, восстановили до нужных параметров, а во-вторых, выстроили экономическую модель функционирования и обеспечили эффективность в рамках той системы, которая в Российской Федерации выстроена", - также рассказал Грабчак. Министр энергетики Николай Шульгинов ранее сообщал, что около 3,5 тысячи сетевых объектов восстановлено и около 48 тысяч абонентов подключено за 2022 год в новых регионах России.
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, жкх, россия, краснодарский край, запорожская область, евгений грабчак, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, ЖКХ, Россия, Краснодарский край, Запорожская область, Евгений Грабчак, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго: в России достаточно мощностей для энергоснабжения новых регионов
Замглавы Минэнерго Грабчак: в России есть мощности для энергоснабжения новых регионов
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Имеющихся в России генерирующих мощностей достаточно для энергоснабжения новых регионов, при этом объекты генерации целесообразно передать крупным российским энергокомпаниям, рассказал замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.
"На текущий момент те возможности, созданные в энергосистеме Крыма, которые есть с учетом энергомоста с Краснодарским краем, они позволяют обеспечить энергоснабжением Херсонскую и Запорожскую области в полном объеме даже с учетом остановки всех генерирующих объектов, которые на этой территории находятся", - рассказал Грабчак в эфире телеканала "Соловьев Live".
Замминистра также рассказал, что при подготовке к прохождению текущего осенне-зимнего периода был соблюден тот же уровень готовности, который используется и для других регионов страны. Также Грабчак подчеркнул, что результаты недавних опросов населения этих регионов показали, что жители удовлетворены качеством энергоснабжения, даже несмотря на текущую обстановку.
По словам Грабчака, теперь основная задача в новых регионах - начать сбор платежей за электроэнергию, выстроить экономику между сетевыми и генерирующими компаниями. При этом он подчеркнул, что генерация, как и электросети в новых регионах, требуют привлечения инвестиций.
"Конечно, объекты генерации целесообразно крупным российским профессиональным операторам отдать, чтобы, во-первых, восстановили до нужных параметров, а во-вторых, выстроили экономическую модель функционирования и обеспечили эффективность в рамках той системы, которая в Российской Федерации выстроена", - также рассказал Грабчак.
Министр энергетики Николай Шульгинов
ранее сообщал, что около 3,5 тысячи сетевых объектов восстановлено и около 48 тысяч абонентов подключено за 2022 год в новых регионах России.