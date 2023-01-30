https://ria.ru/20230130/razgovor-1848383714.html
Путин в понедельник пообщается с главой Вологодской области
Путин в понедельник пообщается с главой Вологодской области - РИА Новости, 30.01.2023
Путин в понедельник пообщается с главой Вологодской области
Президент России Владимир Путин в понедельник может провести международный телефонный разговор, также глава государства пообщается с главой Вологодской области... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:09
2023-01-30T13:09
2023-01-30T13:10
политика
вологодская область
россия
дмитрий песков
олег кувшинников
владимир путин
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник может провести международный телефонный разговор, также глава государства пообщается с главой Вологодской области Олегом Кувшинниковым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков отметил, что президент последовательно занимается вопросами регионов и относится к этому направлению работы чрезвычайно внимательно и ответственно. "Кроме того, мы не исключаем сегодня во второй половине дня международного телефонного разговора", - добавил он.
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политика, вологодская область, россия, дмитрий песков, олег кувшинников, владимир путин
Политика, Вологодская область, Россия, Дмитрий Песков, Олег Кувшинников, Владимир Путин
13:09 30.01.2023 (обновлено: 13:10 30.01.2023)
Путин в понедельник пообщается с главой Вологодской области
Песков: Путин проведет международный разговор и пообщается с главой Вологодской области