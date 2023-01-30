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Военные расходы Польши достигнут четырех процентов ВВП
Военные расходы Польши достигнут четырех процентов ВВП - РИА Новости, 30.01.2023
Военные расходы Польши достигнут четырех процентов ВВП
Военные расходы Польши в 2023 году достигнут 4%, заявил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:28
2023-01-30T13:28
2023-01-30T13:28
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ВАРШАВА, 30 янв – РИА Новости. Военные расходы Польши в 2023 году достигнут 4%, заявил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий. На 2022 год оборонный бюджет Польши был запланирован на уровне 2,4% ВВП при стандарте для членов НАТО в 2%. На 2023 год было предусмотрено его увеличение до 3% ВВП (около 28 миллиардов долларов). "Война на Украине является поводом для того, чтобы вооружаться еще быстрее. Поэтому в этом году мы приложим беспрецедентные усилия - 4% ВВП на польскую армию", - сказал Моравецкий. "Это, быть может, будет наибольший процент предназначенный на армию среди всех стран НАТО", - добавил он.
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в мире, польша, украина, матеуш моравецкий, нато
В мире, Польша, Украина, Матеуш Моравецкий, НАТО
Военные расходы Польши достигнут четырех процентов ВВП
Моравецкий сообщил, что военные расходы Польши достигнут четырех процентов ВВП в 2023 году