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Военные расходы Польши достигнут четырех процентов ВВП - РИА Новости, 30.01.2023
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Военные расходы Польши достигнут четырех процентов ВВП
Военные расходы Польши достигнут четырех процентов ВВП - РИА Новости, 30.01.2023
Военные расходы Польши достигнут четырех процентов ВВП
Военные расходы Польши в 2023 году достигнут 4%, заявил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:28
2023-01-30T13:28
в мире
польша
украина
матеуш моравецкий
нато
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ВАРШАВА, 30 янв – РИА Новости. Военные расходы Польши в 2023 году достигнут 4%, заявил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий. На 2022 год оборонный бюджет Польши был запланирован на уровне 2,4% ВВП при стандарте для членов НАТО в 2%. На 2023 год было предусмотрено его увеличение до 3% ВВП (около 28 миллиардов долларов). "Война на Украине является поводом для того, чтобы вооружаться еще быстрее. Поэтому в этом году мы приложим беспрецедентные усилия - 4% ВВП на польскую армию", - сказал Моравецкий. "Это, быть может, будет наибольший процент предназначенный на армию среди всех стран НАТО", - добавил он.
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в мире, польша, украина, матеуш моравецкий, нато
В мире, Польша, Украина, Матеуш Моравецкий, НАТО
13:28 30.01.2023
 
Военные расходы Польши достигнут четырех процентов ВВП

Моравецкий сообщил, что военные расходы Польши достигнут четырех процентов ВВП в 2023 году

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterПольские военнослужащие
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Польские военнослужащие. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 янв – РИА Новости. Военные расходы Польши в 2023 году достигнут 4%, заявил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий.
На 2022 год оборонный бюджет Польши был запланирован на уровне 2,4% ВВП при стандарте для членов НАТО в 2%. На 2023 год было предусмотрено его увеличение до 3% ВВП (около 28 миллиардов долларов).
"Война на Украине является поводом для того, чтобы вооружаться еще быстрее. Поэтому в этом году мы приложим беспрецедентные усилия - 4% ВВП на польскую армию", - сказал Моравецкий.
"Это, быть может, будет наибольший процент предназначенный на армию среди всех стран НАТО", - добавил он.
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