https://ria.ru/20230130/raketa-1848523769.html
США провели успешный тестовый запуск гиперзвуковой ракеты
США провели успешный тестовый запуск гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 30.01.2023
США провели успешный тестовый запуск гиперзвуковой ракеты
США провели успешный тестовый полет гиперзвуковой ракеты, говорится в опубликованном заявлении американского министерства обороны. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T20:07
2023-01-30T20:07
2023-01-30T20:07
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. США провели успешный тестовый полет гиперзвуковой ракеты, говорится в опубликованном заявлении американского министерства обороны. "Версия ракеты Lockheed Martin с воздушно-реактивным гиперзвуковым двигателем выполнила программу, достигнув всех своих изначальных целей", - указано в сообщении. Отмечается, что прошедший запуск стал финальным тестовым полетом проекта гиперзвукового воздушного-реактивного оружия (HAWC), которое ВВС США проводили совместно с Агентством перспективных исследовательских проектов Пентагона (DAPRA). В рамках испытаний ракета пролетела со скоростью выше 5 Махов (6125 км/ч) на высоте более 60 тысяч футов (18,3 км) расстояние в 300 морских миль (555,6 км).
https://ria.ru/20230122/rakety-1846644922.html
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в мире, lockheed martin , министерство обороны сша, сша
В мире, Lockheed Martin , Министерство обороны США, США
США провели успешный тестовый запуск гиперзвуковой ракеты
Пентагон сообщил об успешном тестовом запуске гиперзвуковой ракеты Lockheed Martin