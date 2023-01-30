https://ria.ru/20230130/raketa-1848523769.html

США провели успешный тестовый запуск гиперзвуковой ракеты

США провели успешный тестовый запуск гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 30.01.2023

США провели успешный тестовый запуск гиперзвуковой ракеты

США провели успешный тестовый полет гиперзвуковой ракеты, говорится в опубликованном заявлении американского министерства обороны. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T20:07

2023-01-30T20:07

2023-01-30T20:07

в мире

lockheed martin

министерство обороны сша

сша

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. США провели успешный тестовый полет гиперзвуковой ракеты, говорится в опубликованном заявлении американского министерства обороны. "Версия ракеты Lockheed Martin с воздушно-реактивным гиперзвуковым двигателем выполнила программу, достигнув всех своих изначальных целей", - указано в сообщении. Отмечается, что прошедший запуск стал финальным тестовым полетом проекта гиперзвукового воздушного-реактивного оружия (HAWC), которое ВВС США проводили совместно с Агентством перспективных исследовательских проектов Пентагона (DAPRA). В рамках испытаний ракета пролетела со скоростью выше 5 Махов (6125 км/ч) на высоте более 60 тысяч футов (18,3 км) расстояние в 300 морских миль (555,6 км).

https://ria.ru/20230122/rakety-1846644922.html

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