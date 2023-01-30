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США провели успешный тестовый запуск гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 30.01.2023
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США провели успешный тестовый запуск гиперзвуковой ракеты
США провели успешный тестовый запуск гиперзвуковой ракеты - РИА Новости, 30.01.2023
США провели успешный тестовый запуск гиперзвуковой ракеты
США провели успешный тестовый полет гиперзвуковой ракеты, говорится в опубликованном заявлении американского министерства обороны. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T20:07
2023-01-30T20:07
в мире
lockheed martin
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. США провели успешный тестовый полет гиперзвуковой ракеты, говорится в опубликованном заявлении американского министерства обороны. "Версия ракеты Lockheed Martin с воздушно-реактивным гиперзвуковым двигателем выполнила программу, достигнув всех своих изначальных целей", - указано в сообщении. Отмечается, что прошедший запуск стал финальным тестовым полетом проекта гиперзвукового воздушного-реактивного оружия (HAWC), которое ВВС США проводили совместно с Агентством перспективных исследовательских проектов Пентагона (DAPRA). В рамках испытаний ракета пролетела со скоростью выше 5 Махов (6125 км/ч) на высоте более 60 тысяч футов (18,3 км) расстояние в 300 морских миль (555,6 км).
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в мире, lockheed martin , министерство обороны сша, сша
В мире, Lockheed Martin , Министерство обороны США, США
20:07 30.01.2023
 
США провели успешный тестовый запуск гиперзвуковой ракеты

Пентагон сообщил об успешном тестовом запуске гиперзвуковой ракеты Lockheed Martin

© Lockheed MartinРакета LM-HAWC-Demo-Dive-PR-V2 в представлении художника
Ракета LM-HAWC-Demo-Dive-PR-V2 в представлении художника
© Lockheed Martin
Ракета LM-HAWC-Demo-Dive-PR-V2 в представлении художника. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. США провели успешный тестовый полет гиперзвуковой ракеты, говорится в опубликованном заявлении американского министерства обороны.
"Версия ракеты Lockheed Martin с воздушно-реактивным гиперзвуковым двигателем выполнила программу, достигнув всех своих изначальных целей", - указано в сообщении.
Отмечается, что прошедший запуск стал финальным тестовым полетом проекта гиперзвукового воздушного-реактивного оружия (HAWC), которое ВВС США проводили совместно с Агентством перспективных исследовательских проектов Пентагона (DAPRA).
В рамках испытаний ракета пролетела со скоростью выше 5 Махов (6125 км/ч) на высоте более 60 тысяч футов (18,3 км) расстояние в 300 морских миль (555,6 км).
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В миреLockheed MartinМинистерство обороны СШАСША
 
 
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