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Песков объяснил, в чем преимущество онлайн-совещаний Путина - РИА Новости, 30.01.2023
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Песков объяснил, в чем преимущество онлайн-совещаний Путина
Песков объяснил, в чем преимущество онлайн-совещаний Путина - РИА Новости, 30.01.2023
Песков объяснил, в чем преимущество онлайн-совещаний Путина
Формат совещаний и встреч президента РФ Владимира Путина по видеоконференцсвязи позволяет оперативно собираться и экономит время, заявил журналистам... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:06
2023-01-30T13:06
политика
технологии
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Формат совещаний и встреч президента РФ Владимира Путина по видеоконференцсвязи позволяет оперативно собираться и экономит время, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Бывают и очные встречи, бывают и очные совещания, но ведь мы все чему-то научились за эти два года пандемии", - сказал Песков. Он добавил, что система ВКС помогает "весьма оперативно собираться" и экономить время на передвижения. "Просто представьте себе, что проводя совещание по ВКС губернаторам совершенно не обязательно покидать свой регион, а без ВКС им надо вылетать в Москву, потом возвращаться обратно", - объяснил Песков. Он также отметил, что внедренные за время пандемии коронавируса технологии "частично - там, где это удобно - будут сохраняться".
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политика, технологии, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Технологии, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
13:06 30.01.2023
 
Песков объяснил, в чем преимущество онлайн-совещаний Путина

Песков заявил, что формат совещаний Путина по видеосвязи позволяет всем экономить время

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
 Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Формат совещаний и встреч президента РФ Владимира Путина по видеоконференцсвязи позволяет оперативно собираться и экономит время, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Бывают и очные встречи, бывают и очные совещания, но ведь мы все чему-то научились за эти два года пандемии", - сказал Песков.
Он добавил, что система ВКС помогает "весьма оперативно собираться" и экономить время на передвижения. "Просто представьте себе, что проводя совещание по ВКС губернаторам совершенно не обязательно покидать свой регион, а без ВКС им надо вылетать в Москву, потом возвращаться обратно", - объяснил Песков.
Он также отметил, что внедренные за время пандемии коронавируса технологии "частично - там, где это удобно - будут сохраняться".
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