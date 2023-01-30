Песков объяснил, в чем преимущество онлайн-совещаний Путина
Песков заявил, что формат совещаний Путина по видеосвязи позволяет всем экономить время
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Формат совещаний и встреч президента РФ Владимира Путина по видеоконференцсвязи позволяет оперативно собираться и экономит время, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Бывают и очные встречи, бывают и очные совещания, но ведь мы все чему-то научились за эти два года пандемии", - сказал Песков.
Он добавил, что система ВКС помогает "весьма оперативно собираться" и экономить время на передвижения. "Просто представьте себе, что проводя совещание по ВКС губернаторам совершенно не обязательно покидать свой регион, а без ВКС им надо вылетать в Москву, потом возвращаться обратно", - объяснил Песков.
Он также отметил, что внедренные за время пандемии коронавируса технологии "частично - там, где это удобно - будут сохраняться".
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