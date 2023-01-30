https://ria.ru/20230130/putin-1848382425.html

Песков объяснил, в чем преимущество онлайн-совещаний Путина

Песков объяснил, в чем преимущество онлайн-совещаний Путина - РИА Новости, 30.01.2023

Песков объяснил, в чем преимущество онлайн-совещаний Путина

Формат совещаний и встреч президента РФ Владимира Путина по видеоконференцсвязи позволяет оперативно собираться и экономит время, заявил журналистам... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T13:06

2023-01-30T13:06

2023-01-30T13:06

политика

технологии

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Формат совещаний и встреч президента РФ Владимира Путина по видеоконференцсвязи позволяет оперативно собираться и экономит время, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Бывают и очные встречи, бывают и очные совещания, но ведь мы все чему-то научились за эти два года пандемии", - сказал Песков. Он добавил, что система ВКС помогает "весьма оперативно собираться" и экономить время на передвижения. "Просто представьте себе, что проводя совещание по ВКС губернаторам совершенно не обязательно покидать свой регион, а без ВКС им надо вылетать в Москву, потом возвращаться обратно", - объяснил Песков. Он также отметил, что внедренные за время пандемии коронавируса технологии "частично - там, где это удобно - будут сохраняться".

https://ria.ru/20221123/odkb-1833737016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, технологии, россия, дмитрий песков, владимир путин