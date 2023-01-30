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Израиль и США будут наращивать усилия по противодействию Ирану - РИА Новости, 30.01.2023
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Израиль и США будут наращивать усилия по противодействию Ирану
Израиль и США будут наращивать усилия по противодействию Ирану - РИА Новости, 30.01.2023
Израиль и США будут наращивать усилия по противодействию Ирану
Израиль и США будут наращивать усилия по противодействию Ирану, чтобы Тегеран не получил ядерное оружие и средства его доставки, заявил израильский... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T20:45
2023-01-30T20:45
цены на нефть
в мире
израиль
иран
сша
биньямин нетаньяху
энтони блинкен
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Израиль и США будут наращивать усилия по противодействию Ирану, чтобы Тегеран не получил ядерное оружие и средства его доставки, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. "Я думаю, что существует общий консенсус в том, что этот режим (иранский - ред.) не должен приобрести ядерное оружие. У нас состоялся отличный разговор по поводу выработки общей политики и попыток совместной работы, чтобы предотвратить эту опасность... Наша политика и моя политика заключается в том, чтобы сделать все, что в силах Израиля, чтобы не допустить приобретения Ираном ядерного оружия и средств его доставки", - заявил Нетаньяху на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, прибывшим в Израиль с визитом. Премьер Израиля также отметил, что рассчитывает добиться прорыва на пути нормализации отношений с арабскими странами. Он добавил, что работа над "закрытием папки" арабо-израильского конфликта поможет достичь решения проблемы с Палестиной. Ранее глава израильского МИД Эли Коэн заявил, что Израиль выражает благодарность США за приверженность региональной стабильности на Ближнем Востоке и решительность продолжать борьбу против Ирана,
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цены на нефть, в мире, израиль, иран, сша, биньямин нетаньяху, энтони блинкен
Цены на нефть, В мире, Израиль, Иран, США, Биньямин Нетаньяху, Энтони Блинкен
20:45 30.01.2023
 
Израиль и США будут наращивать усилия по противодействию Ирану

Нетаньяху заявил, что Израиль и США будут наращивать усилия по противодействию Ирану

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги США и Израиля
Флаги США и Израиля - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги США и Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Израиль и США будут наращивать усилия по противодействию Ирану, чтобы Тегеран не получил ядерное оружие и средства его доставки, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
"Я думаю, что существует общий консенсус в том, что этот режим (иранский - ред.) не должен приобрести ядерное оружие. У нас состоялся отличный разговор по поводу выработки общей политики и попыток совместной работы, чтобы предотвратить эту опасность... Наша политика и моя политика заключается в том, чтобы сделать все, что в силах Израиля, чтобы не допустить приобретения Ираном ядерного оружия и средств его доставки", - заявил Нетаньяху на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, прибывшим в Израиль с визитом.
Премьер Израиля также отметил, что рассчитывает добиться прорыва на пути нормализации отношений с арабскими странами. Он добавил, что работа над "закрытием папки" арабо-израильского конфликта поможет достичь решения проблемы с Палестиной.
Ранее глава израильского МИД Эли Коэн заявил, что Израиль выражает благодарность США за приверженность региональной стабильности на Ближнем Востоке и решительность продолжать борьбу против Ирана,
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 17:19
Политика США подрывает мир на Ближнем Востоке, заявил глава МИД Ирана
 
Цены на нефтьВ миреИзраильИранСШАБиньямин НетаньяхуЭнтони Блинкен
 
 
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