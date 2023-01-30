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Израиль и США будут наращивать усилия по противодействию Ирану

Израиль и США будут наращивать усилия по противодействию Ирану - РИА Новости, 30.01.2023

Израиль и США будут наращивать усилия по противодействию Ирану

Израиль и США будут наращивать усилия по противодействию Ирану, чтобы Тегеран не получил ядерное оружие и средства его доставки, заявил израильский... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T20:45

2023-01-30T20:45

2023-01-30T20:45

цены на нефть

в мире

израиль

иран

сша

биньямин нетаньяху

энтони блинкен

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Израиль и США будут наращивать усилия по противодействию Ирану, чтобы Тегеран не получил ядерное оружие и средства его доставки, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. "Я думаю, что существует общий консенсус в том, что этот режим (иранский - ред.) не должен приобрести ядерное оружие. У нас состоялся отличный разговор по поводу выработки общей политики и попыток совместной работы, чтобы предотвратить эту опасность... Наша политика и моя политика заключается в том, чтобы сделать все, что в силах Израиля, чтобы не допустить приобретения Ираном ядерного оружия и средств его доставки", - заявил Нетаньяху на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, прибывшим в Израиль с визитом. Премьер Израиля также отметил, что рассчитывает добиться прорыва на пути нормализации отношений с арабскими странами. Он добавил, что работа над "закрытием папки" арабо-израильского конфликта поможет достичь решения проблемы с Палестиной. Ранее глава израильского МИД Эли Коэн заявил, что Израиль выражает благодарность США за приверженность региональной стабильности на Ближнем Востоке и решительность продолжать борьбу против Ирана,

https://ria.ru/20230124/politika-1847147105.html

израиль

иран

сша

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цены на нефть, в мире, израиль, иран, сша, биньямин нетаньяху, энтони блинкен