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На Алтае прокуратура проводит проверку из-за смерти семилетнего мальчика - РИА Новости, 30.01.2023
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На Алтае прокуратура проводит проверку из-за смерти семилетнего мальчика
На Алтае прокуратура проводит проверку из-за смерти семилетнего мальчика - РИА Новости, 30.01.2023
На Алтае прокуратура проводит проверку из-за смерти семилетнего мальчика
Прокуратура Алтайского края проводит проверку по факту смерти семилетнего мальчика в Волчихинской центральной районной больнице, сообщила РИА Новости помощник... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T07:57
2023-01-30T08:51
происшествия
алтайский край
россия
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БАРНАУЛ, 30 янв - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края проводит проверку по факту смерти семилетнего мальчика в Волчихинской центральной районной больнице, сообщила РИА Новости помощник прокурора Мария Антошкина. "В средствах массовой информации размещена публикация о гибели несовершеннолетнего из села Волчиха Алтайского края после доставления в медицинское учреждение… По поручению прокурора региона Антона Германа организована проверка причин и условий гибели ребенка, в ходе которой будет дана оценка полноте, своевременности и качеству оказанной медицинской помощи и всем иным обстоятельствам", - рассказала Антошкина.Ранее в соцсетях появилась информация, что семилетний мальчик попал Волчихинскую центральную районную больницу с ангиной и там скончался, на работу больницы поступают жалобы.
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происшествия, алтайский край, россия
Происшествия, Алтайский край, Россия
07:57 30.01.2023 (обновлено: 08:51 30.01.2023)
 
На Алтае прокуратура проводит проверку из-за смерти семилетнего мальчика

На Алтае прокуратура проводит проверку из-за смерти семилетнего мальчика в больнице

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в медиабанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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БАРНАУЛ, 30 янв - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края проводит проверку по факту смерти семилетнего мальчика в Волчихинской центральной районной больнице, сообщила РИА Новости помощник прокурора Мария Антошкина.
"В средствах массовой информации размещена публикация о гибели несовершеннолетнего из села Волчиха Алтайского края после доставления в медицинское учреждение… По поручению прокурора региона Антона Германа организована проверка причин и условий гибели ребенка, в ходе которой будет дана оценка полноте, своевременности и качеству оказанной медицинской помощи и всем иным обстоятельствам", - рассказала Антошкина.
Ранее в соцсетях появилась информация, что семилетний мальчик попал Волчихинскую центральную районную больницу с ангиной и там скончался, на работу больницы поступают жалобы.
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