https://ria.ru/20230130/prokuratura-1848302863.html

На Алтае прокуратура проводит проверку из-за смерти семилетнего мальчика

На Алтае прокуратура проводит проверку из-за смерти семилетнего мальчика - РИА Новости, 30.01.2023

На Алтае прокуратура проводит проверку из-за смерти семилетнего мальчика

Прокуратура Алтайского края проводит проверку по факту смерти семилетнего мальчика в Волчихинской центральной районной больнице, сообщила РИА Новости помощник... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T07:57

2023-01-30T07:57

2023-01-30T08:51

происшествия

алтайский край

россия

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БАРНАУЛ, 30 янв - РИА Новости. Прокуратура Алтайского края проводит проверку по факту смерти семилетнего мальчика в Волчихинской центральной районной больнице, сообщила РИА Новости помощник прокурора Мария Антошкина. "В средствах массовой информации размещена публикация о гибели несовершеннолетнего из села Волчиха Алтайского края после доставления в медицинское учреждение… По поручению прокурора региона Антона Германа организована проверка причин и условий гибели ребенка, в ходе которой будет дана оценка полноте, своевременности и качеству оказанной медицинской помощи и всем иным обстоятельствам", - рассказала Антошкина.Ранее в соцсетях появилась информация, что семилетний мальчик попал Волчихинскую центральную районную больницу с ангиной и там скончался, на работу больницы поступают жалобы.

https://ria.ru/20230126/podrostki-1847548562.html

алтайский край

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происшествия, алтайский край, россия