https://ria.ru/20230130/problemy-1848539031.html

Евросоюз столкнулся с проблемами из-за поставок украинских сельхозтоваров

Евросоюз столкнулся с проблемами из-за поставок украинских сельхозтоваров - РИА Новости, 30.01.2023

Евросоюз столкнулся с проблемами из-за поставок украинских сельхозтоваров

Украина ощутимо нарастила поставки ряда сельхозтоваров в Евросоюз в 2022 году, что вызвало проблемы у некоторых стран союза, сказал еврокомиссар по сельскому... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T22:31

2023-01-30T22:31

2023-01-30T22:32

экономика

украина

румыния

венгрия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Украина ощутимо нарастила поставки ряда сельхозтоваров в Евросоюз в 2022 году, что вызвало проблемы у некоторых стран союза, сказал еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский на пресс-конференции. "В сравнении с 2021 годом в 2022 году мы видим рост импорта в ЕС товаров с Украины", - сказал он. Он привел ряд примеров. В частности, импорт пшеницы в 2021 году составил около 287 тысяч тонн, а в 2022 году он был уже более 2,8 миллиона тонн, кукурузы - увеличился примерно с 7,3 миллиона тонн до 12 миллиона тонн. "Это создало некоторые проблемы в странах (ЕС - ред.), соседствующих с Украиной", - констатировал еврокомиссар. Однако это не является проблемой для всего ЕС, это "локальная, региональная проблема для соседних стран", добавил он. "С одной стороны - это успех инициативы коридоров солидарности, а с другой стороны - нам нужно решить проблему для фермеров, у которых теперь есть трудности с продажей своей продукции. Эта проблема есть в Румынии, Венгрии, Болгарии, Польше, Словакии", - сказал еврокомиссар.

https://ria.ru/20230116/zerno-1845263495.html

https://ria.ru/20230130/zerno-1848483374.html

украина

румыния

венгрия

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экономика, украина, румыния, венгрия, евросоюз