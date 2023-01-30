https://ria.ru/20230130/problemy-1848539031.html
Евросоюз столкнулся с проблемами из-за поставок украинских сельхозтоваров
Евросоюз столкнулся с проблемами из-за поставок украинских сельхозтоваров - РИА Новости, 30.01.2023
Евросоюз столкнулся с проблемами из-за поставок украинских сельхозтоваров
Украина ощутимо нарастила поставки ряда сельхозтоваров в Евросоюз в 2022 году, что вызвало проблемы у некоторых стран союза, сказал еврокомиссар по сельскому... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T22:31
2023-01-30T22:31
2023-01-30T22:32
экономика
украина
румыния
венгрия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Украина ощутимо нарастила поставки ряда сельхозтоваров в Евросоюз в 2022 году, что вызвало проблемы у некоторых стран союза, сказал еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский на пресс-конференции. "В сравнении с 2021 годом в 2022 году мы видим рост импорта в ЕС товаров с Украины", - сказал он. Он привел ряд примеров. В частности, импорт пшеницы в 2021 году составил около 287 тысяч тонн, а в 2022 году он был уже более 2,8 миллиона тонн, кукурузы - увеличился примерно с 7,3 миллиона тонн до 12 миллиона тонн. "Это создало некоторые проблемы в странах (ЕС - ред.), соседствующих с Украиной", - констатировал еврокомиссар. Однако это не является проблемой для всего ЕС, это "локальная, региональная проблема для соседних стран", добавил он. "С одной стороны - это успех инициативы коридоров солидарности, а с другой стороны - нам нужно решить проблему для фермеров, у которых теперь есть трудности с продажей своей продукции. Эта проблема есть в Румынии, Венгрии, Болгарии, Польше, Словакии", - сказал еврокомиссар.
https://ria.ru/20230116/zerno-1845263495.html
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экономика, украина, румыния, венгрия, евросоюз
Экономика, Украина, Румыния, Венгрия, Евросоюз
22:31 30.01.2023 (обновлено: 22:32 30.01.2023)
Евросоюз столкнулся с проблемами из-за поставок украинских сельхозтоваров
Еврокомиссар Войцеховский: Украина, поставляя сельхозтовары, вызвала проблемы у стран ЕС
БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Украина ощутимо нарастила поставки ряда сельхозтоваров в Евросоюз в 2022 году, что вызвало проблемы у некоторых стран союза, сказал еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский на пресс-конференции.
"В сравнении с 2021 годом в 2022 году мы видим рост импорта в ЕС товаров с Украины", - сказал он. Он привел ряд примеров. В частности, импорт пшеницы в 2021 году составил около 287 тысяч тонн, а в 2022 году он был уже более 2,8 миллиона тонн, кукурузы - увеличился примерно с 7,3 миллиона тонн до 12 миллиона тонн.
"Это создало некоторые проблемы в странах (ЕС - ред.), соседствующих с Украиной", - констатировал еврокомиссар.
Однако это не является проблемой для всего ЕС, это "локальная, региональная проблема для соседних стран", добавил он.
"С одной стороны - это успех инициативы коридоров солидарности, а с другой стороны - нам нужно решить проблему для фермеров, у которых теперь есть трудности с продажей своей продукции. Эта проблема есть в Румынии
, Венгрии
, Болгарии
, Польше
, Словакии", - сказал еврокомиссар.