https://ria.ru/20230130/problema-1848288883.html
"Приходится ехать в Польшу". В Британии назвали новую проблему украинцев
"Приходится ехать в Польшу". В Британии назвали новую проблему украинцев - РИА Новости, 30.01.2023
"Приходится ехать в Польшу". В Британии назвали новую проблему украинцев
Украинским беженцам приходится ездить в Польшу для лечения зубов из-за трудностей с доступом к медицинской помощи в Шотландии, говорится в статье британской... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T02:35
2023-01-30T02:35
2023-01-30T02:35
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польша
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великобритания
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Украинским беженцам приходится ездить в Польшу для лечения зубов из-за трудностей с доступом к медицинской помощи в Шотландии, говорится в статье британской газеты Morning Star.В статье также говорится, что беженцы испытывают трудности с доступом к социальному и съемному жилью. Украинцев, проживающих в пунктах временного размещения, отказываются признавать бездомными, в то время как частные арендодатели требуют кредитную историю и поручителей, уточнила газета.В марте прошлого года власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье беженцам, за что британцам выплачивались компенсации. Как писали СМИ Соединенного Королевства, власти постепенно сворачивают программу. В последнее время все больше украинцев оказываются на улице — по информации Guardian, в этом году их число может достичь по меньшей мере 50 тысяч человек.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни сильно ударил по домохозяйствам и предприятиям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша, украина, великобритания
В мире, Польша, Украина, Великобритания
"Приходится ехать в Польшу". В Британии назвали новую проблему украинцев
Morning Star: украинские беженцы, проживающие в Британии, ездят в Польшу для лечения зубов