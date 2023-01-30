https://ria.ru/20230130/prava-1848285668.html

Жителям новых регионов рассказали, где поменять водительские удостоверения

Жителям новых регионов рассказали, где поменять водительские удостоверения - РИА Новости, 30.01.2023

Жителям новых регионов рассказали, где поменять водительские удостоверения

В столичных отделениях Госавтоинспекции с понедельника открывают еще четыре пункта, где прибывшие из новых регионов РФ граждане могут обменять национальные... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T00:58

2023-01-30T00:58

2023-01-30T00:58

общество

москва

россия

авто

донецкая народная республика

ирина волк

гибдд мвд рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748027100_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af3cee0695e442f79ab73afadf550418.jpg

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. В столичных отделениях Госавтоинспекции с понедельника открывают еще четыре пункта, где прибывшие из новых регионов РФ граждане могут обменять национальные водительские удостоверения на российские. Как ранее сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, руководство столичного главка полиции приняло решение об открытии в ряде отделений ГИБДД Москвы еще четырех пунктов обмена водительских прав для граждан, прибывших из новых субъектов РФ. Соответствующее решение было принято из-за высокого спроса на получение госуслуги, отмечала она. Так, заявителям следует обращаться в отделения на Варшавском шоссе, улицах Вернисажная, Твардовского и Нижние Поля. Посещать подразделения лучше во второй половине рабочего дня или в субботу. Более того, подать заявление на обмен водительского удостоверения можно и через портал "Госуслуги". Ранее правительство утвердило постановление, которым регламентируются процедуры предоставления госуслуг на срок до 1 января 2026 года по линии Госавтоинспекции жителям новых российских субъектов. Правительственный акт вступил в силу 14 декабря. Согласно документу, замена водительских прав, ранее выданных в ДНР, ЛНР и на Украине, на российские проводится без сдачи экзаменов. Для этого нужно предъявить паспорт гражданина РФ или вид на жительство, а также само водительское удостоверение.

https://ria.ru/20230128/sotsgarantii-1848086776.html

https://ria.ru/20230126/posobiya-1847617263.html

москва

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, россия, авто, донецкая народная республика, ирина волк, гибдд мвд рф