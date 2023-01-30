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Жителям новых регионов рассказали, где поменять водительские удостоверения - РИА Новости, 30.01.2023
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Жителям новых регионов рассказали, где поменять водительские удостоверения
Жителям новых регионов рассказали, где поменять водительские удостоверения - РИА Новости, 30.01.2023
Жителям новых регионов рассказали, где поменять водительские удостоверения
В столичных отделениях Госавтоинспекции с понедельника открывают еще четыре пункта, где прибывшие из новых регионов РФ граждане могут обменять национальные... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T00:58
2023-01-30T00:58
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. В столичных отделениях Госавтоинспекции с понедельника открывают еще четыре пункта, где прибывшие из новых регионов РФ граждане могут обменять национальные водительские удостоверения на российские. Как ранее сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, руководство столичного главка полиции приняло решение об открытии в ряде отделений ГИБДД Москвы еще четырех пунктов обмена водительских прав для граждан, прибывших из новых субъектов РФ. Соответствующее решение было принято из-за высокого спроса на получение госуслуги, отмечала она. Так, заявителям следует обращаться в отделения на Варшавском шоссе, улицах Вернисажная, Твардовского и Нижние Поля. Посещать подразделения лучше во второй половине рабочего дня или в субботу. Более того, подать заявление на обмен водительского удостоверения можно и через портал "Госуслуги". Ранее правительство утвердило постановление, которым регламентируются процедуры предоставления госуслуг на срок до 1 января 2026 года по линии Госавтоинспекции жителям новых российских субъектов. Правительственный акт вступил в силу 14 декабря. Согласно документу, замена водительских прав, ранее выданных в ДНР, ЛНР и на Украине, на российские проводится без сдачи экзаменов. Для этого нужно предъявить паспорт гражданина РФ или вид на жительство, а также само водительское удостоверение.
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общество, москва, россия, авто, донецкая народная республика, ирина волк, гибдд мвд рф
Общество, Москва, Россия, Авто, Донецкая Народная Республика, Ирина Волк, ГИБДД МВД РФ
00:58 30.01.2023
 
Жителям новых регионов рассказали, где поменять водительские удостоверения

Жители новых регионов смогут поменять водительские права еще в четырех пунктах в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкОформление водительского удостоверения в отделении ГИБДД в Москве
Оформление водительского удостоверения в отделении ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Оформление водительского удостоверения в отделении ГИБДД в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. В столичных отделениях Госавтоинспекции с понедельника открывают еще четыре пункта, где прибывшие из новых регионов РФ граждане могут обменять национальные водительские удостоверения на российские.
Как ранее сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, руководство столичного главка полиции приняло решение об открытии в ряде отделений ГИБДД Москвы еще четырех пунктов обмена водительских прав для граждан, прибывших из новых субъектов РФ.
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Соответствующее решение было принято из-за высокого спроса на получение госуслуги, отмечала она.
Так, заявителям следует обращаться в отделения на Варшавском шоссе, улицах Вернисажная, Твардовского и Нижние Поля. Посещать подразделения лучше во второй половине рабочего дня или в субботу. Более того, подать заявление на обмен водительского удостоверения можно и через портал "Госуслуги".
Ранее правительство утвердило постановление, которым регламентируются процедуры предоставления госуслуг на срок до 1 января 2026 года по линии Госавтоинспекции жителям новых российских субъектов.
Правительственный акт вступил в силу 14 декабря. Согласно документу, замена водительских прав, ранее выданных в ДНР, ЛНР и на Украине, на российские проводится без сдачи экзаменов. Для этого нужно предъявить паспорт гражданина РФ или вид на жительство, а также само водительское удостоверение.
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ОбществоМоскваРоссияАвтоДонецкая Народная РеспубликаИрина ВолкГИБДД МВД РФ
 
 
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