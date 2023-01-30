https://ria.ru/20230130/potolok-1848502991.html

В Новгородской области на девочку в школе обрушился подвесной потолок

В Новгородской области на девочку в школе обрушился подвесной потолок - РИА Новости, 30.01.2023

В Новгородской области на девочку в школе обрушился подвесной потолок

Подвесной потолок обрушился на девочку в школе №2 города Старая Русса Новгородской области, сообщило региональное следственное управление, организовавшее... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T18:24

2023-01-30T18:24

2023-01-30T18:37

происшествия

новгородская область

старая русса

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Подвесной потолок обрушился на девочку в школе №2 города Старая Русса Новгородской области, сообщило региональное следственное управление, организовавшее проверку после этого инцидента. "По предварительным данным, сегодня днем в школе во время перемены в раздевалке на школьницу обвалился подвесной потолок. По предварительной информации, угрозы для жизни девочки нет", - говорится в сообщении. Как информирует СУСК по Новгородской области, в ходе доследственной проверки уже установлено, что ремонт в школе №2 проводился в прошлом году. В настоящее время следователи осматривают место происшествия, в также опрашивают сотрудников школы. "В ходе проверки будет истребована и проанализирована организационно-распорядительная документация образовательного учреждения и техническая документация здания", - заключают в региональном следственном управлении.

https://ria.ru/20221025/potolok-1826457663.html

https://ria.ru/20230130/led-1848435589.html

новгородская область

старая русса

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происшествия, новгородская область, старая русса