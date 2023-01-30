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В Новгородской области на девочку в школе обрушился подвесной потолок - РИА Новости, 30.01.2023
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В Новгородской области на девочку в школе обрушился подвесной потолок
В Новгородской области на девочку в школе обрушился подвесной потолок - РИА Новости, 30.01.2023
В Новгородской области на девочку в школе обрушился подвесной потолок
Подвесной потолок обрушился на девочку в школе №2 города Старая Русса Новгородской области, сообщило региональное следственное управление, организовавшее... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T18:24
2023-01-30T18:37
происшествия
новгородская область
старая русса
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Подвесной потолок обрушился на девочку в школе №2 города Старая Русса Новгородской области, сообщило региональное следственное управление, организовавшее проверку после этого инцидента. "По предварительным данным, сегодня днем в школе во время перемены в раздевалке на школьницу обвалился подвесной потолок. По предварительной информации, угрозы для жизни девочки нет", - говорится в сообщении. Как информирует СУСК по Новгородской области, в ходе доследственной проверки уже установлено, что ремонт в школе №2 проводился в прошлом году. В настоящее время следователи осматривают место происшествия, в также опрашивают сотрудников школы. "В ходе проверки будет истребована и проанализирована организационно-распорядительная документация образовательного учреждения и техническая документация здания", - заключают в региональном следственном управлении.
https://ria.ru/20221025/potolok-1826457663.html
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происшествия, новгородская область, старая русса
Происшествия, Новгородская область, Старая Русса
18:24 30.01.2023 (обновлено: 18:37 30.01.2023)
 
В Новгородской области на девочку в школе обрушился подвесной потолок

СК: в Старой Руссе Новгородской области на девочку в школе обрушился подвесной потолок

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Подвесной потолок обрушился на девочку в школе №2 города Старая Русса Новгородской области, сообщило региональное следственное управление, организовавшее проверку после этого инцидента.
"По предварительным данным, сегодня днем в школе во время перемены в раздевалке на школьницу обвалился подвесной потолок. По предварительной информации, угрозы для жизни девочки нет", - говорится в сообщении.
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Как информирует СУСК по Новгородской области, в ходе доследственной проверки уже установлено, что ремонт в школе №2 проводился в прошлом году. В настоящее время следователи осматривают место происшествия, в также опрашивают сотрудников школы.
"В ходе проверки будет истребована и проанализирована организационно-распорядительная документация образовательного учреждения и техническая документация здания", - заключают в региональном следственном управлении.
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ПроисшествияНовгородская областьСтарая Русса
 
 
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