https://ria.ru/20230130/potok-1848401628.html

Лавров отметил признание Нуланд в радости из-за ЧП на "Северных потоках"

Лавров отметил признание Нуланд в радости из-за ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 30.01.2023

Лавров отметил признание Нуланд в радости из-за ЧП на "Северных потоках"

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал забавным признание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая выразила радость из-за разрушения трубопроводов... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T13:54

2023-01-30T13:54

2023-01-30T16:23

северный поток

россия

сергей лавров

виктория нуланд

в мире

сша

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал забавным признание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая выразила радость из-за разрушения трубопроводов "Северные потоки"."Но, как выясняется, правду не скроешь, на днях, выступая в конгрессе, госпожа Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря прямо сказала - как и многие сенаторы и она лично, госдепартамент как организация испытывают радость от того, что "Северные потоки" превратились в груду металла на дне Балтийского моря. Забавное такое признание", - сказал российский министр в ходе пресс-конференции с пакистанским коллегой.Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, с середины июня значительно сократились из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала специальной военной операции на Украине, а с конца августа вовсе прекратились.Через месяц, 26 сентября, на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" были обнаружены повреждения. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский Союз расследует возможные причины повреждений.Президент РФ Владимир Путин в октябре сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. По словам главы государства, взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230127/priznanie-1847988274.html

https://ria.ru/20230128/sholts-1848017063.html

россия

сша

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"Забавное такое признание" – Лавров о радости Нуланд из-за ЧП на "Северных потоках" Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал забавным признание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая выразила радость из-за разрушения трубопроводов "Северные потоки". 2023-01-30T13:54 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

северный поток, россия, сергей лавров, виктория нуланд, в мире, сша, авария на "северных потоках"