Рейтинг@Mail.ru
Лавров отметил признание Нуланд в радости из-за ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230130/potok-1848401628.html
Лавров отметил признание Нуланд в радости из-за ЧП на "Северных потоках"
Лавров отметил признание Нуланд в радости из-за ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 30.01.2023
Лавров отметил признание Нуланд в радости из-за ЧП на "Северных потоках"
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал забавным признание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая выразила радость из-за разрушения трубопроводов... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:54
2023-01-30T16:23
северный поток
россия
сергей лавров
виктория нуланд
в мире
сша
авария на "северных потоках"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848460954_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2344d431da8945d3245a0a47a43bb16a.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал забавным признание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая выразила радость из-за разрушения трубопроводов "Северные потоки"."Но, как выясняется, правду не скроешь, на днях, выступая в конгрессе, госпожа Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря прямо сказала - как и многие сенаторы и она лично, госдепартамент как организация испытывают радость от того, что "Северные потоки" превратились в груду металла на дне Балтийского моря. Забавное такое признание", - сказал российский министр в ходе пресс-конференции с пакистанским коллегой.Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, с середины июня значительно сократились из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала специальной военной операции на Украине, а с конца августа вовсе прекратились.Через месяц, 26 сентября, на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" были обнаружены повреждения. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский Союз расследует возможные причины повреждений.Президент РФ Владимир Путин в октябре сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. По словам главы государства, взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
https://ria.ru/20230127/priznanie-1847988274.html
https://ria.ru/20230128/sholts-1848017063.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Забавное такое признание" – Лавров о радости Нуланд из-за ЧП на "Северных потоках"
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал забавным признание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая выразила радость из-за разрушения трубопроводов "Северные потоки".
2023-01-30T13:54
true
PT0M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848460954_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_316dc25e2468e9a4d777b42660ed483e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северный поток, россия, сергей лавров, виктория нуланд, в мире, сша, авария на "северных потоках"
Северный поток, Россия, Сергей Лавров, Виктория Нуланд, В мире, США, Авария на "Северных потоках"
13:54 30.01.2023 (обновлено: 16:23 30.01.2023)
 
Лавров отметил признание Нуланд в радости из-за ЧП на "Северных потоках"

Лавров назвал забавным признание Нуланд в радости из-за разрушения "Северных потоков"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал забавным признание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая выразила радость из-за разрушения трубопроводов "Северные потоки".
"Но, как выясняется, правду не скроешь, на днях, выступая в конгрессе, госпожа Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря прямо сказала - как и многие сенаторы и она лично, госдепартамент как организация испытывают радость от того, что "Северные потоки" превратились в груду металла на дне Балтийского моря. Забавное такое признание", - сказал российский министр в ходе пресс-конференции с пакистанским коллегой.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 18:31
Американского политика шокировало признание Нуланд о России
Поставки по "Северному потоку", бывшему основным маршрутом поставок газа из России в Европу, с середины июня значительно сократились из-за технических проблем, вызванных санкциями после начала специальной военной операции на Украине, а с конца августа вовсе прекратились.
Через месяц, 26 сентября, на трех из четырех ниток газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" были обнаружены повреждения. Оператор магистрали Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Европейский Союз расследует возможные причины повреждений.
Президент РФ Владимир Путин в октябре сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. По словам главы государства, взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 08:00
Шольцу напомнили о его антиамериканском прошлом
 
Северный потокРоссияСергей ЛавровВиктория НуландВ миреСШААвария на "Северных потоках"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала