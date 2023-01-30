https://ria.ru/20230130/potok-1848399983.html

Лавров рассказал о переговорах по строительству "Пакистанского потока"

Лавров рассказал о переговорах по строительству "Пакистанского потока" - РИА Новости, 30.01.2023

Лавров рассказал о переговорах по строительству "Пакистанского потока"

Вопрос о строительстве "Пакистанского потока" находится в продвинутой стадии проработки, в самое ближайшее время прогресс будет зафиксирован, заявил министр... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T13:51

2023-01-30T13:51

2023-01-30T14:11

россия

сергей лавров

билавал бхутто зардари

пакистан

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вопрос о строительстве "Пакистанского потока" находится в продвинутой стадии проработки, в самое ближайшее время прогресс будет зафиксирован, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари."Вопрос находится уже в продвинутой стадии проработки. Уверен, что в самое ближайшее время прогресс будет зафиксирован дополнительно", - сказал глава российской дипломатии.

https://ria.ru/20220607/gazoprovod-1793631026.html

россия

пакистан

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2023

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россия, сергей лавров, билавал бхутто зардари, пакистан