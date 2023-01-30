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Лавров рассказал о переговорах по строительству "Пакистанского потока"
Лавров рассказал о переговорах по строительству "Пакистанского потока" - РИА Новости, 30.01.2023
Лавров рассказал о переговорах по строительству "Пакистанского потока"
Вопрос о строительстве "Пакистанского потока" находится в продвинутой стадии проработки, в самое ближайшее время прогресс будет зафиксирован, заявил министр... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:51
2023-01-30T13:51
2023-01-30T14:11
россия
сергей лавров
билавал бхутто зардари
пакистан
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вопрос о строительстве "Пакистанского потока" находится в продвинутой стадии проработки, в самое ближайшее время прогресс будет зафиксирован, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари."Вопрос находится уже в продвинутой стадии проработки. Уверен, что в самое ближайшее время прогресс будет зафиксирован дополнительно", - сказал глава российской дипломатии.
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россия, сергей лавров, билавал бхутто зардари, пакистан
Россия, Сергей Лавров, Билавал Бхутто Зардари, Пакистан
13:51 30.01.2023 (обновлено: 14:11 30.01.2023)
Лавров рассказал о переговорах по строительству "Пакистанского потока"
Лавров: Россия ожидает прогресса в переговорах по строительству "Пакистанского потока"