https://ria.ru/20230130/postradavshie-1848319475.html

В ЛНР за неделю 14 мирных жителей погибли, еще 25 пострадали

В ЛНР за неделю 14 мирных жителей погибли, еще 25 пострадали - РИА Новости, 30.01.2023

В ЛНР за неделю 14 мирных жителей погибли, еще 25 пострадали

В Луганской Народной Республике за прошедшую неделю 14 мирных жителей погибли, еще 25 пострадали, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T09:47

2023-01-30T09:47

2023-01-30T09:47

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

рубежное

сцкк

безопасность

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ЛУГАНСК, 30 янв - РИА Новости. В Луганской Народной Республике за прошедшую неделю 14 мирных жителей погибли, еще 25 пострадали, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) за вышеуказанный период стали 39 человек, из которых 14 погибли и 25 ранены", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Ведомство добавило, что за этот период украинские войска восемь раз обстреляли территорию ЛНР с применением тяжелого вооружения по населенным пунктам Золотое, Рубежное, Кременная, Белокуракино, Новоалександровка и Новоайдар. В ходе обстрелов противник применял: РСЗО HIMARS (21 ракета), 155-миллиметровые артиллерийские орудия (один снаряд). Кроме того, разрушены и повреждены 10 домостроений и 14 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе одно медицинское и три образовательных учреждения.

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

луганская народная республика

украина

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в мире, луганская народная республика, украина, рубежное, сцкк, безопасность