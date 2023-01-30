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В ЛНР за неделю 14 мирных жителей погибли, еще 25 пострадали
В ЛНР за неделю 14 мирных жителей погибли, еще 25 пострадали - РИА Новости, 30.01.2023
В ЛНР за неделю 14 мирных жителей погибли, еще 25 пострадали
В Луганской Народной Республике за прошедшую неделю 14 мирных жителей погибли, еще 25 пострадали, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T09:47
2023-01-30T09:47
2023-01-30T09:47
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
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рубежное
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ЛУГАНСК, 30 янв - РИА Новости. В Луганской Народной Республике за прошедшую неделю 14 мирных жителей погибли, еще 25 пострадали, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) за вышеуказанный период стали 39 человек, из которых 14 погибли и 25 ранены", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Ведомство добавило, что за этот период украинские войска восемь раз обстреляли территорию ЛНР с применением тяжелого вооружения по населенным пунктам Золотое, Рубежное, Кременная, Белокуракино, Новоалександровка и Новоайдар. В ходе обстрелов противник применял: РСЗО HIMARS (21 ракета), 155-миллиметровые артиллерийские орудия (один снаряд). Кроме того, разрушены и повреждены 10 домостроений и 14 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе одно медицинское и три образовательных учреждения.
https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html
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в мире, луганская народная республика, украина, рубежное, сцкк, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Рубежное, СЦКК, Безопасность
В ЛНР за неделю 14 мирных жителей погибли, еще 25 пострадали
Представительство ЛНР: в регионе за неделю 14 мирных жителей погибли, еще 25 пострадали