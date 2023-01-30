https://ria.ru/20230130/postavki-1848442974.html

Позиция по поставке истребителей Киеву не изменилась, заявили в Берлине

Позиция по поставке истребителей Киеву не изменилась, заявили в Берлине - РИА Новости, 30.01.2023

Позиция по поставке истребителей Киеву не изменилась, заявили в Берлине

Германия не планирует поставлять истребители для Украины, позиция по этому вопросу неизменна, а все дебаты по этой теме - лишние, сообщила журналистам... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T15:29

2023-01-30T15:29

2023-01-30T15:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

россия

сергей лавров

олаф шольц

дмитрий песков

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БЕРЛИН, 30 янв - РИА Новости. Германия не планирует поставлять истребители для Украины, позиция по этому вопросу неизменна, а все дебаты по этой теме - лишние, сообщила журналистам заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хофман со ссылкой на слова канцлера Олафа Шольца. Канцлер ФРГ, отвечая на вопросы депутатов бундестага на минувшей неделе, заявил, что Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Также, по его словам, над Украиной "ни в коем случае" не будет введена бесполетная зона. Шольц подчеркивал, что Германия будет избегать эскалации между Россией и НАТО. "Федеральный канцлер на прошедшей неделе уже высказался по этой теме в бундестаге, он также вчера в ходе своей поездки по Южной Америке заявил, что по этой теме все уже сказано, что речи о боевых самолетах не идет", - сказала Хофман на брифинге в понедельник. По ее словам, канцлер ясно заявил о своей позиции. "И она такой и остается", - добавила представитель кабмина. Что касается "некого соревнования" среди стран в вопросе помощи Украине, то это "ненужные дебаты в настоящее время", отметила Хофман. Она также добавила, что когда поднимали вопрос вокруг новых требований относительно других вооружений для Украины, как например, ракет средней дальности, подводных лодок или боевых кораблей, канцлер ранее подчеркивал, что Германия является одним из европейских лидеров по объему помощи Киеву. "Мы приняли решение по поводу танков Leopard только на прошлой неделе. И теперь мы в процессе реализации, чтобы организовать логистику, обучение. И это те вопросы, которые сейчас в фокусе и которые прежде всего предстоит решить", - заключила представитель кабмина. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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в мире, украина, германия, россия, сергей лавров, олаф шольц, дмитрий песков, нато