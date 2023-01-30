Рейтинг@Mail.ru
Позиция по поставке истребителей Киеву не изменилась, заявили в Берлине - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/postavki-1848442974.html
Позиция по поставке истребителей Киеву не изменилась, заявили в Берлине
Позиция по поставке истребителей Киеву не изменилась, заявили в Берлине - РИА Новости, 30.01.2023
Позиция по поставке истребителей Киеву не изменилась, заявили в Берлине
Германия не планирует поставлять истребители для Украины, позиция по этому вопросу неизменна, а все дебаты по этой теме - лишние, сообщила журналистам... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:29
2023-01-30T15:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
россия
сергей лавров
олаф шольц
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155586/06/1555860603_0:241:3036:1948_1920x0_80_0_0_b2a4802ef8951d03c103baa2b8dc996a.jpg
БЕРЛИН, 30 янв - РИА Новости. Германия не планирует поставлять истребители для Украины, позиция по этому вопросу неизменна, а все дебаты по этой теме - лишние, сообщила журналистам заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хофман со ссылкой на слова канцлера Олафа Шольца. Канцлер ФРГ, отвечая на вопросы депутатов бундестага на минувшей неделе, заявил, что Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Также, по его словам, над Украиной "ни в коем случае" не будет введена бесполетная зона. Шольц подчеркивал, что Германия будет избегать эскалации между Россией и НАТО. "Федеральный канцлер на прошедшей неделе уже высказался по этой теме в бундестаге, он также вчера в ходе своей поездки по Южной Америке заявил, что по этой теме все уже сказано, что речи о боевых самолетах не идет", - сказала Хофман на брифинге в понедельник. По ее словам, канцлер ясно заявил о своей позиции. "И она такой и остается", - добавила представитель кабмина. Что касается "некого соревнования" среди стран в вопросе помощи Украине, то это "ненужные дебаты в настоящее время", отметила Хофман. Она также добавила, что когда поднимали вопрос вокруг новых требований относительно других вооружений для Украины, как например, ракет средней дальности, подводных лодок или боевых кораблей, канцлер ранее подчеркивал, что Германия является одним из европейских лидеров по объему помощи Киеву. "Мы приняли решение по поводу танков Leopard только на прошлой неделе. И теперь мы в процессе реализации, чтобы организовать логистику, обучение. И это те вопросы, которые сейчас в фокусе и которые прежде всего предстоит решить", - заключила представитель кабмина. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230130/pilot-1848353472.html
https://ria.ru/20230130/istrebiteli-1848377397.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155586/06/1555860603_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_93a16c47f5b5e1b021f83e9c667cd49a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, россия, сергей лавров, олаф шольц, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Сергей Лавров, Олаф Шольц, Дмитрий Песков, НАТО
15:29 30.01.2023 (обновлено: 15:34 30.01.2023)
 
Позиция по поставке истребителей Киеву не изменилась, заявили в Берлине

Представитель правительства ФРГ Хофман: Берлин не планирует поставлять истребители Киеву

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие истребители Eurofighter Typhoon
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 30 янв - РИА Новости. Германия не планирует поставлять истребители для Украины, позиция по этому вопросу неизменна, а все дебаты по этой теме - лишние, сообщила журналистам заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хофман со ссылкой на слова канцлера Олафа Шольца.
Канцлер ФРГ, отвечая на вопросы депутатов бундестага на минувшей неделе, заявил, что Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем". Также, по его словам, над Украиной "ни в коем случае" не будет введена бесполетная зона. Шольц подчеркивал, что Германия будет избегать эскалации между Россией и НАТО.
Истребители CF-18 Hornet Королевских ВВС Канады - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Вчера, 11:54Специальная военная операция на Украине
В Киеве предположили, как долго ВСУ будут осваивать западные истребители
"Федеральный канцлер на прошедшей неделе уже высказался по этой теме в бундестаге, он также вчера в ходе своей поездки по Южной Америке заявил, что по этой теме все уже сказано, что речи о боевых самолетах не идет", - сказала Хофман на брифинге в понедельник.
По ее словам, канцлер ясно заявил о своей позиции. "И она такой и остается", - добавила представитель кабмина. Что касается "некого соревнования" среди стран в вопросе помощи Украине, то это "ненужные дебаты в настоящее время", отметила Хофман.
Она также добавила, что когда поднимали вопрос вокруг новых требований относительно других вооружений для Украины, как например, ракет средней дальности, подводных лодок или боевых кораблей, канцлер ранее подчеркивал, что Германия является одним из европейских лидеров по объему помощи Киеву.
"Мы приняли решение по поводу танков Leopard только на прошлой неделе. И теперь мы в процессе реализации, чтобы организовать логистику, обучение. И это те вопросы, которые сейчас в фокусе и которые прежде всего предстоит решить", - заключила представитель кабмина.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Вчера, 12:56Специальная военная операция на Украине
Премьер Польши назвал условие для передачи истребителей F-16 Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияРоссияСергей ЛавровОлаф ШольцДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала