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США будут затягивать поставку танков на Украину, считает эксперт - РИА Новости, 30.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/postavki-1848326598.html
США будут затягивать поставку танков на Украину, считает эксперт
США будут затягивать поставку танков на Украину, считает эксперт - РИА Новости, 30.01.2023
США будут затягивать поставку танков на Украину, считает эксперт
Риски потерять свои танки на поле боя заставят США затягивать анонсированную поставку машин M1 Abrams на Украину, заявил РИА Новости экс-начальник... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T10:29
2023-01-30T10:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
сергей лавров
евгений бужинский
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Риски потерять свои танки на поле боя заставят США затягивать анонсированную поставку машин M1 Abrams на Украину, заявил РИА Новости экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский. "Американцы опасаются репутационных рисков, с моей точки зрения. Если эти танки (M1 Abrams – ред.) будут гореть под камеры на Украине, то для американцев это будет не очень с точки зрения продажи техники. Пусть лучше Leopard 2 горят, для них это лучше", - сказал Бужинский. Эксперт считает, что в этой связи поставки американских танков на Украину могут затянуться до середины следующего года. Передаче M1 Abrams препятствует также отсутствие ремонтной базы на Украине, добавил он. На прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230130/videoigra-1848297071.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, евгений бужинский, дмитрий песков, нато, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Евгений Бужинский, Дмитрий Песков, НАТО, M1 Abrams
10:29 30.01.2023
 
США будут затягивать поставку танков на Украину, считает эксперт

Эксперт Бужинский: США будут затягивать поставку танков Киеву из-за репутационных рисков

© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert DelanyАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert Delany
Американский танк M1 Abrams
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Риски потерять свои танки на поле боя заставят США затягивать анонсированную поставку машин M1 Abrams на Украину, заявил РИА Новости экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
"Американцы опасаются репутационных рисков, с моей точки зрения. Если эти танки (M1 Abrams – ред.) будут гореть под камеры на Украине, то для американцев это будет не очень с точки зрения продажи техники. Пусть лучше Leopard 2 горят, для них это лучше", - сказал Бужинский.
Американские танки M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
06:35
В США сделали неожиданное признание об Украине
Эксперт считает, что в этой связи поставки американских танков на Украину могут затянуться до середины следующего года. Передаче M1 Abrams препятствует также отсутствие ремонтной базы на Украине, добавил он.
На прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев".
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американский танк M1 Abrams во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
Наращивая военную помощь Киеву, Запад попал в собственную ловушку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровЕвгений БужинскийДмитрий ПесковНАТОM1 Abrams
 
 
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