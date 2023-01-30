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Макфол заявил, что США должны признать Россию "спонсором терроризма"

Макфол заявил, что США должны признать Россию "спонсором терроризма" - РИА Новости, 30.01.2023

Макфол заявил, что США должны признать Россию "спонсором терроризма"

Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал американские власти признать Россию "государством - спонсором терроризма" и возглавить дальнейшее усиление... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T21:10

2023-01-30T21:10

2023-01-30T21:10

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал американские власти признать Россию "государством - спонсором терроризма" и возглавить дальнейшее усиление западных санкций в отношение Москвы. "Правительствам, поддерживающим Украину, также необходимо значительно усилить санкции (против России). Соединенным Штатам следует лидировать в этом направлении, признав Российскую Федерацию государством - спонсором терроризма", - пишет бывший посол в журнале Foreign Affairs. По словам Макфола, при котором новый посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Линн Трейси работала в составе американской дипломатической миссии в Москве, это позволит прекратить финансовые транзакции граждан и компаний из США с правительством РФ, а операции с российскими государственными банками, организациями и связанными с властями физическими лицами попадут под более тщательное рассмотрение. В конце ноября прошлого года координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США не будут признавать РФ страной-спонсором терроризма, иначе это связало бы руки международному сообществу в поиске путей деэскалации. В конце декабря газета Hill со ссылкой на помощников конгрессменов от республиканцев и сам проект документа писала, что администрация президента США Джо Байдена и конгресс США обсуждают проект документа об объявлении России "государством-агрессором". Как сообщал газете помощник конгрессмена, знакомый с этим вопросом, администрация Байдена заявляла украинской стороне, просившей объявить Россию "государством - спонсором терроризма", что не поддержит этого, но придумала альтернативное обозначение. По словам помощника, оно "даже не существует во внутреннем или международном праве США". Он назвал это "недоработанной пиар-мерой, которая не накажет Россию и не поможет украинскому народу". Макфол также предложил странам G7 сократить потолок цен на экспорт российской нефти с нынешних 60 долларов до 30 долларов за баррель, одновременно ужесточив наказания для транспортных компаний, страховых агентств и банков, которые нарушают потолок цен. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство РФ. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221204/alternativa-1836267875.html

https://ria.ru/20221126/evrodeputaty-1834421973.html

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

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