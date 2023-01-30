https://ria.ru/20230130/posol-1848414987.html

Новый посол США в России покинула здание МИД

Новый посол США в России покинула здание МИД - РИА Новости, 30.01.2023

Новый посол США в России покинула здание МИД

Новый посол США в России Линн Трейси покинула здание МИД РФ, где она вручала копии верительных грамот, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T14:38

2023-01-30T14:38

2023-01-30T14:41

сша

россия

линн трейси

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Новый посол США в России Линн Трейси покинула здание МИД РФ, где она вручала копии верительных грамот, передает корреспондент РИА Новости. Во время визита в МИД РФ ее встретили подростки с антиамериканскими лозунгами, посол никак на них не отреагировала. В ведомстве Трейси находилась около получаса. После выхода из здания она отказалась от общения с журналистами. Американская дипмиссия в конце января сообщила, что Трейси приехала в Москву. Она стала первой в истории женщиной на этой должности. Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил в интервью РИА Новости, что его встреча с новым послом США в РФ пройдет на этой неделе. Трейси владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии. До последнего времени она была послом США в Армении, в 2012-2014 годах служила заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии, в 2010-2011 годах – замглавы миссии в Туркмении. Во время работы в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду "За героизм", пережив попытку вооруженного нападения. Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Киргизию и Афганистан.

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848403901.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, россия, линн трейси, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире