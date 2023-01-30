14:38 30.01.2023 (обновлено: 14:41 30.01.2023)
Новый посол США в России покинула здание МИД
Новый посол США в России Линн Трейси покинула здание МИД, где пробыла около получаса
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкНовый посол США Линн Трейси у здания МИД РФ. 30 января 2023
Новый посол США Линн Трейси у здания МИД РФ. 30 января 2023
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Новый посол США в России Линн Трейси покинула здание МИД РФ, где она вручала копии верительных грамот, передает корреспондент РИА Новости.
Во время визита в МИД РФ ее встретили подростки с антиамериканскими лозунгами, посол никак на них не отреагировала.
В ведомстве Трейси находилась около получаса. После выхода из здания она отказалась от общения с журналистами.
Американская дипмиссия в конце января сообщила, что Трейси приехала в Москву. Она стала первой в истории женщиной на этой должности. Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил в интервью РИА Новости, что его встреча с новым послом США в РФ пройдет на этой неделе.
Трейси владеет русским языком и уже работала в Москве – в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии. До последнего времени она была послом США в Армении, в 2012-2014 годах служила заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии, в 2010-2011 годах – замглавы миссии в Туркмении.
Во время работы в консульстве США в пакистанском Пешаваре Трейси получила ведомственную награду "За героизм", пережив попытку вооруженного нападения. Ее прочие зарубежные командировки включали Казахстан, Киргизию и Афганистан.