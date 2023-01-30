https://ria.ru/20230130/posol-1848403581.html

Новый посол США прибыла в МИД для вручения копий верительных грамот

Новый посол США прибыла в МИД для вручения копий верительных грамот - РИА Новости, 30.01.2023

Новый посол США прибыла в МИД для вручения копий верительных грамот

Новый посол США Линн Трейси в понедельник прибыла в МИД РФ для вручения копий верительных грамот, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T13:59

2023-01-30T13:59

2023-01-30T14:40

сша

россия

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линн трейси

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Новый посол США Линн Трейси в понедельник прибыла в МИД РФ для вручения копий верительных грамот, передает корреспондент РИА Новости.Машина посла только что прибыла к зданию МИД России.Как ранее сообщал корреспондент агентства, Трейси у МИД РФ встречал студенческий митинг, участники которого протестовали против вмешательства США в события на Украине и поставок оружия Киеву.Студенты встретили Трейси криками "Америка - страна террорист".Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью РИА Новости, что американский посол передаст ему верительные грамоты в начале этой недели.На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва понимает, что у нового посла США в России Линн Трейси сейчас практически нет свободы маневра. Она высказала надежду на то, что глава дипмиссии учтет ошибки, сделанные одним из ее предшественников Майклом Макфолом, и не будет вмешиваться во внутренние дела России.

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848403901.html

сша

россия

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"Радушный" прием: активисты встретили нового посла США у здания МИД России Новый посол США Линн Трейси в понедельник прибыла в МИД РФ для вручения копий верительных грамот. Политика у МИД РФ встречал студенческий митинг, участники которого протестовали против вмешательства США в события на Украине и поставок оружия Киеву. 2023-01-30T13:59 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, россия, в мире, линн трейси, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)