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Новый посол США прибыла в МИД для вручения копий верительных грамот - РИА Новости, 30.01.2023
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Новый посол США прибыла в МИД для вручения копий верительных грамот
Новый посол США прибыла в МИД для вручения копий верительных грамот - РИА Новости, 30.01.2023
Новый посол США прибыла в МИД для вручения копий верительных грамот
Новый посол США Линн Трейси в понедельник прибыла в МИД РФ для вручения копий верительных грамот, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:59
2023-01-30T14:40
сша
россия
в мире
линн трейси
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Новый посол США Линн Трейси в понедельник прибыла в МИД РФ для вручения копий верительных грамот, передает корреспондент РИА Новости.Машина посла только что прибыла к зданию МИД России.Как ранее сообщал корреспондент агентства, Трейси у МИД РФ встречал студенческий митинг, участники которого протестовали против вмешательства США в события на Украине и поставок оружия Киеву.Студенты встретили Трейси криками "Америка - страна террорист".Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью РИА Новости, что американский посол передаст ему верительные грамоты в начале этой недели.На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва понимает, что у нового посла США в России Линн Трейси сейчас практически нет свободы маневра. Она высказала надежду на то, что глава дипмиссии учтет ошибки, сделанные одним из ее предшественников Майклом Макфолом, и не будет вмешиваться во внутренние дела России.
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"Радушный" прием: активисты встретили нового посла США у здания МИД России
Новый посол США Линн Трейси в понедельник прибыла в МИД РФ для вручения копий верительных грамот. Политика у МИД РФ встречал студенческий митинг, участники которого протестовали против вмешательства США в события на Украине и поставок оружия Киеву.
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сша, россия, в мире, линн трейси, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, В мире, Линн Трейси, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:59 30.01.2023 (обновлено: 14:40 30.01.2023)
 
Новый посол США прибыла в МИД для вручения копий верительных грамот

Новый посол США Линн Трейси прибыла в МИД России для вручения копий верительных грамот

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Новый посол США Линн Трейси в понедельник прибыла в МИД РФ для вручения копий верительных грамот, передает корреспондент РИА Новости.
Машина посла только что прибыла к зданию МИД России.
Как ранее сообщал корреспондент агентства, Трейси у МИД РФ встречал студенческий митинг, участники которого протестовали против вмешательства США в события на Украине и поставок оружия Киеву.
Студенты встретили Трейси криками "Америка - страна террорист".
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью РИА Новости, что американский посол передаст ему верительные грамоты в начале этой недели.
На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва понимает, что у нового посла США в России Линн Трейси сейчас практически нет свободы маневра. Она высказала надежду на то, что глава дипмиссии учтет ошибки, сделанные одним из ее предшественников Майклом Макфолом, и не будет вмешиваться во внутренние дела России.
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