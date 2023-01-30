https://ria.ru/20230130/posol-1848402500.html

Нового посла США в Москве встретили у здания МИД акцией протеста

Нового посла США в Москве встретили у здания МИД акцией протеста - РИА Новости, 30.01.2023

Нового посла США в Москве встретили у здания МИД акцией протеста

Нового посла США Линн Трейси встретили у здания российского МИД митингом протеста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T13:57

2023-01-30T13:57

2023-01-30T16:08

в мире

россия

сша

линн трейси

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Нового посла США Линн Трейси встретили у здания российского МИД митингом протеста, передает корреспондент РИА Новости. Трейси прибыла в министерство для вручения копий верительных грамот. Около здания собрались несколько десятков студентов с плакатами: "США — спонсор терроризма", "Вы сеете смерть" и "Хватит зарабатывать на чужом горе". Они протестуют против американского вмешательства в события на Украине и поставок оружия Киеву. Когда машина посла подъехала к МИД, студенты встретили ее криками "Америка — страна-террорист". Трейси на это никак не отреагировала. Она пробыла в министерстве примерно полчаса, а после выхода из здания отказалась общаться с журналистами.Трейси назначили послом США в России в конце прошлого года. Она стала первой в истории женщиной на этой должности. Трейси владеет русским языком и уже работала в Москве — в 2014-2017 годах она была заместителем главы дипмиссии.Предыдущий посол Джон Салливан досрочно завершил командировку, продлившуюся почти три года, из-за тяжелой болезни и смерти жены.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230127/posol-1847914709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, линн трейси, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)