https://ria.ru/20230130/posol-1848402500.html
Нового посла США в Москве встретили у здания МИД акцией протеста
Нового посла США в Москве встретили у здания МИД акцией протеста - РИА Новости, 30.01.2023
Нового посла США в Москве встретили у здания МИД акцией протеста
Нового посла США Линн Трейси встретили у здания российского МИД митингом протеста, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:57
2023-01-30T13:57
2023-01-30T16:08
в мире
россия
сша
линн трейси
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848415963_0:157:2595:1616_1920x0_80_0_0_69f6f2029a6c5301db1bfa0ea69c2c31.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Нового посла США Линн Трейси встретили у здания российского МИД митингом протеста, передает корреспондент РИА Новости. Трейси прибыла в министерство для вручения копий верительных грамот. Около здания собрались несколько десятков студентов с плакатами: "США — спонсор терроризма", "Вы сеете смерть" и "Хватит зарабатывать на чужом горе". Они протестуют против американского вмешательства в события на Украине и поставок оружия Киеву. Когда машина посла подъехала к МИД, студенты встретили ее криками "Америка — страна-террорист". Трейси на это никак не отреагировала. Она пробыла в министерстве примерно полчаса, а после выхода из здания отказалась общаться с журналистами.Трейси назначили послом США в России в конце прошлого года. Она стала первой в истории женщиной на этой должности. Трейси владеет русским языком и уже работала в Москве — в 2014-2017 годах она была заместителем главы дипмиссии.Предыдущий посол Джон Салливан досрочно завершил командировку, продлившуюся почти три года, из-за тяжелой болезни и смерти жены.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230127/posol-1847914709.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848415963_0:0:2497:1872_1920x0_80_0_0_ec91e63ca430430c3835c3e6dfe09257.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, линн трейси, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, Линн Трейси, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:57 30.01.2023 (обновлено: 16:08 30.01.2023)
Нового посла США в Москве встретили у здания МИД акцией протеста
В Москве возле здания МИД проходит акция протеста против нового посла США Трейси
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Нового посла США Линн Трейси встретили у здания российского МИД митингом протеста, передает корреспондент РИА Новости.
Трейси
прибыла в министерство для вручения копий верительных грамот. Около здания собрались несколько десятков студентов с плакатами: "США — спонсор терроризма", "Вы сеете смерть" и "Хватит зарабатывать на чужом горе". Они протестуют против американского вмешательства в события на Украине и поставок оружия Киеву.
Когда машина посла подъехала к МИД
, студенты встретили ее криками "Америка — страна-террорист". Трейси на это никак не отреагировала. Она пробыла в министерстве примерно полчаса, а после выхода из здания отказалась общаться с журналистами.
Трейси назначили послом США в России в конце прошлого года. Она стала первой в истории женщиной на этой должности. Трейси владеет русским языком и уже работала в Москве — в 2014-2017 годах она была заместителем главы дипмиссии.
Предыдущий посол Джон Салливан досрочно завершил командировку, продлившуюся почти три года, из-за тяжелой болезни и смерти жены.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.