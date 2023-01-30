https://ria.ru/20230130/pomosch-1848459224.html

Ведущие западные политики выступили против поставок помощи Украине

Ведущие западные политики выступили против поставок помощи Украине - РИА Новости, 30.01.2023

Ведущие западные политики выступили против поставок помощи Украине

Владимир Зеленский после того, как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал запрашивать помощь в виде самолетов и ракет. Постоянные... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T16:16

2023-01-30T16:16

2023-01-30T16:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

россия

владимир зеленский

филипп (король бельгии)

дональд трамп

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский после того, как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал запрашивать помощь в виде самолетов и ракет. Постоянные требования оружия со стороны Киева встречают неприятие со стороны ряда мировых политиков, которые видят в этом усиление эскалации и предостерегают от отправки оружия Украине, призывая вернуться к мирным переговорам. Ограбили себя Ключевым моментом в вопросе поставок танков Киеву стало решение правительства ФРГ передать Украине немецкие танки Leopard 2 и разрешить это делать тем, у кого они стоят на вооружении. Одновременно о планах отдать Украине несколько десятков танков Abrams заявили США. Однако министр обороны Германии Борис Писториус тут же оговорился, что Берлин приближается к пределам своих возможностей в этом, а о поставках истребителей, по его словам, не может быть и речи. По данным газеты Telegraph, Великобритания тоже не рассматривает возможность поставок самолетов Украине, опасаясь эскалации. Оппозиция в бундестаге открыто критикует действия правящей верхушки. Депутат от Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что отправка новых вооружений на Украину не позволит завершить конфликт, для разрешения ситуации Германии или ее партнерам следовало бы организовать переговоры. Такого же мнения придерживается ее коллега по партии Севим Дагделен, которая назвала решение Германии "исторически неверным". Председатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла еще до официального объявления решения правительства ФРГ направить Киеву танки Leopard 2 заявил РИА Новости, что поставкой танков Украине канцлер Германии Олаф Шольц ограбит собственную армию и рискует втягиванием в конфликт. А сопредседатель АдГ Алиса Вайдель считает, что это приведет к новому витку эскалации. В народе в ФРГ тоже нет однозначной поддержки: после объявления о решении властей в баварской столице Мюнхене на улицы вышли сотни жителей, протестующих против этого и выступающих за дипломатию. Просьбы безумца Франция пока не приняла решения о передаче Украине танков, хотя власти уже не исключили, что Киев может получить французские танки Leclerc. Бывший глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар считает, что возможная отправка танков стала бы точкой невозврата, а кроме того, она бы ослабила французскую армию. По его словам, Владимир Зеленский, попросивший у НАТО истребители и ракеты, пытается втянуть альянс в военный конфликт с Россией, а западные страны уже выходят на новый уровень эскалации противостояния с РФ. В свою очередь депутат французской левой партии "Непокорившаяся Франция" Мануэль Бомпар считает, что вопрос возможных поставок Украине танков должен обсуждаться в Нацсобрании (нижней палате парламента). Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо высказал мнение, что на президента Франции Эммануэля Макрона оказывают давление, чтобы он отправил танки Leclerc Зеленскому. Правда, политик не стал уточнять, кто именно может давить на лидера страны. При этом Филиппо назвал Зеленского безумцем, а ситуацию, при которой Киев требует у Франции поставок оружия, позорным фарсом. Венгры не пропустят Власти Венгрии с самого начала конфликта на Украине неоднократно заявляли, что не станут поставлять Киеву оружие и не позволят провозить его через свою территорию из других стран, чтобы обезопасить этнических венгров, живущих в Закарпатье. Соответствующее решение было законодательно закреплено в марте 2022 года. Комментируя информацию о поставках Германией и США танков Украине, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поставляет Киеву оружие и не намерен делать это впредь, поскольку хочет оставаться в стороне от конфликта и не участвовать в нем ни на чьей стороне. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что все страны, которые посылают Украине оружие, становятся участниками конфликта, что бы при этом ни заявляли их политики. Снаряды не дам Не спешат следовать призывам США и западных лидеров и в Латинской Америке. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что его страна и страны Латинской Америки не рассматривают отправку оружия на Украину, а глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил мнение, что решение правительства Германии отправить танки Украине было принято вопреки желанию граждан и под давлением местных СМИ. Президент Бразилии Луис Инасиу да Силва и вовсе отклонил просьбу правительства Германии о поставке боеприпасов для танков Leopard, чтобы "не провоцировать россиян". Бразилия не только располагает снарядами для своих танков этой марки, но и сама производит их. Ядерное измерение Бывший президент США Дональд Трамп высказал опасения, что после поставок западных танков Украине конфликт может приобрести ядерное измерение, и призвал немедленно остановить его. Трамп заверил, что, будь он президентом, он завершил бы конфликт за 24 часа, правда, не уточнив, как именно. Комментируя его слова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с тем, что это могло бы произойти не за день-два, но Белому дому достаточно дать Киеву указания. О необходимости прекращения конфликта говорят и в Японии. Известный политик, депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что решение Германии и США по поставкам танков Украине лишь затянет конфликт и приведет к большему числу жертв, а логичным шагом для Владимира Зеленского было бы "прекращение противостояния". На прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848449629.html

https://ria.ru/20230130/postavki-1848442974.html

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848409999.html

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html

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в мире, украина, германия, россия, владимир зеленский, филипп (король бельгии), дональд трамп, нато, патриот