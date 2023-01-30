https://ria.ru/20230130/politsiya-1848497154.html
В Казани полиция задержала двоих сбежавших с принудительного лечения
В Казани полиция задержала двоих сбежавших с принудительного лечения - РИА Новости, 30.01.2023
В Казани полиция задержала двоих сбежавших с принудительного лечения
Полицейские задержали двух мужчин, покинувших место принудительного лечения в Казани, сообщили РИА Новости в городском УМВД РФ. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T18:06
2023-01-30T18:06
2023-01-30T18:06
происшествия
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КАЗАНЬ, 30 янв – РИА Новости. Полицейские задержали двух мужчин, покинувших место принудительного лечения в Казани, сообщили РИА Новости в городском УМВД РФ. Ранее УМВД сообщало, что 28 января медицинское учреждение в Казани покинули два пациента, которым было предписано принудительное лечение. Это Артем Павлов 1985 года рождения и Дмитрий Колупаев 1991 года рождения. "В результате оперативно-розыскных мероприятий в Тольятти сотрудники отдела полиции "Гвардейский" во взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по Ставропольскому району Тольятти задержали Артема Павлова и Дмитрия Колупаева", - говорится в сообщении. В настоящее время, как отмечается, сотрудники полиции проводят с задержанными ряд необходимых мероприятий.
https://ria.ru/20230130/kurer-1848462711.html
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происшествия, казань, россия, тольятти
Происшествия, Казань, Россия, Тольятти
В Казани полиция задержала двоих сбежавших с принудительного лечения
МВД: в Казани полиция задержала двоих мужчин, сбежавших с принудительного лечения