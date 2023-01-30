https://ria.ru/20230130/politsiya-1848437861.html

Полиция установила подозреваемого, стрелявшего по окнам дома в Челябинске

Полиция установила подозреваемого, стрелявшего по окнам дома в Челябинске - РИА Новости, 30.01.2023

Полиция установила подозреваемого, стрелявшего по окнам дома в Челябинске

Полиция установила подозреваемого, который стрелял по окнам жилого дома в микрорайоне "Академ Риверсайд" в Челябинске из пневматического оружия, им оказался... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T15:13

2023-01-30T15:13

2023-01-30T15:13

происшествия

жилье

челябинск

россия

челябинская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 30 янв – РИА Новости. Полиция установила подозреваемого, который стрелял по окнам жилого дома в микрорайоне "Академ Риверсайд" в Челябинске из пневматического оружия, им оказался 19-летний местный житель, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону. Ранее в соцсети "ВКонтакте" жительница Челябинска разместила фотографию окна своей квартиры на 19-м этаже, на котором виден "след от выстрела". Об аналогичном происшествии написала и другая жительница дома. Полиция сообщала, что поступило пять заявлений о повреждении стеклопакетов в многоквартирном доме, идет поиск подозреваемого. В ГУМВД по Челябинской области уведомили, что полицейские проводили мероприятия, направленные на установление виновного в повреждении стеклопакетов в многоквартирном жилом доме по улице Университетская Набережная. Так, по результатам баллистического исследования, было установлено, что окна повреждены не из огнестрельного оружия, а из пневматического, находящегося в свободной продаже. "В результате грамотной и профессиональной работы полицейских был установлен 19-летний челябинец, не имеющий официального места работы. Злоумышленник, пытаясь скрыть следы, спрятал оружие, однако оперативники обнаружили и изъяли винтовку", - сообщает пресс-служба. Сотрудниками экспертно-криминалистического центра областного полицейского главка была проведена баллистическая экспертиза, которая подтвердила, что выстрелы произведены именно из изъятого оружия, уточняется в сообщении. Молодой человек признался полицейским, что именно он в вечернее время стрелял из "пневматики" в направлении соседнего дома, свою вину он полностью признал и в содеянном раскаялся, добавляет источник в ГУМВД региона. За данные деяния молодой человек понесет ответственность в соответствии с законодательством РФ, кроме того, ему придется возместить причиненный материальный ущерб, поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20230123/prigovor-1846688994.html

https://ria.ru/20230125/lift-1847267093.html

челябинск

россия

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жилье, челябинск, россия, челябинская область