https://ria.ru/20230130/politsiya-1848437861.html
Полиция установила подозреваемого, стрелявшего по окнам дома в Челябинске
Полиция установила подозреваемого, стрелявшего по окнам дома в Челябинске - РИА Новости, 30.01.2023
Полиция установила подозреваемого, стрелявшего по окнам дома в Челябинске
Полиция установила подозреваемого, который стрелял по окнам жилого дома в микрорайоне "Академ Риверсайд" в Челябинске из пневматического оружия, им оказался... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:13
2023-01-30T15:13
2023-01-30T15:13
происшествия
жилье
челябинск
россия
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 янв – РИА Новости. Полиция установила подозреваемого, который стрелял по окнам жилого дома в микрорайоне "Академ Риверсайд" в Челябинске из пневматического оружия, им оказался 19-летний местный житель, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону. Ранее в соцсети "ВКонтакте" жительница Челябинска разместила фотографию окна своей квартиры на 19-м этаже, на котором виден "след от выстрела". Об аналогичном происшествии написала и другая жительница дома. Полиция сообщала, что поступило пять заявлений о повреждении стеклопакетов в многоквартирном доме, идет поиск подозреваемого. В ГУМВД по Челябинской области уведомили, что полицейские проводили мероприятия, направленные на установление виновного в повреждении стеклопакетов в многоквартирном жилом доме по улице Университетская Набережная. Так, по результатам баллистического исследования, было установлено, что окна повреждены не из огнестрельного оружия, а из пневматического, находящегося в свободной продаже. "В результате грамотной и профессиональной работы полицейских был установлен 19-летний челябинец, не имеющий официального места работы. Злоумышленник, пытаясь скрыть следы, спрятал оружие, однако оперативники обнаружили и изъяли винтовку", - сообщает пресс-служба. Сотрудниками экспертно-криминалистического центра областного полицейского главка была проведена баллистическая экспертиза, которая подтвердила, что выстрелы произведены именно из изъятого оружия, уточняется в сообщении. Молодой человек признался полицейским, что именно он в вечернее время стрелял из "пневматики" в направлении соседнего дома, свою вину он полностью признал и в содеянном раскаялся, добавляет источник в ГУМВД региона. За данные деяния молодой человек понесет ответственность в соответствии с законодательством РФ, кроме того, ему придется возместить причиненный материальный ущерб, поясняется в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, жилье, челябинск, россия, челябинская область
Происшествия, Жилье, Челябинск, Россия, Челябинская область
Полиция установила подозреваемого, стрелявшего по окнам дома в Челябинске
Полиция подозревает в стрельбе по окнам дома в Челябинске 19-летнего местного жителя
ЧЕЛЯБИНСК, 30 янв – РИА Новости.
Полиция установила подозреваемого, который стрелял по окнам жилого дома в микрорайоне "Академ Риверсайд" в Челябинске из пневматического оружия, им оказался 19-летний местный житель, сообщила в понедельник пресс-служба
ГУМВД России по региону.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" жительница Челябинска разместила фотографию окна своей квартиры на 19-м этаже, на котором виден "след от выстрела". Об аналогичном происшествии написала и другая жительница дома. Полиция сообщала, что поступило пять заявлений о повреждении стеклопакетов в многоквартирном доме, идет поиск подозреваемого.
В ГУМВД по Челябинской области
уведомили, что полицейские проводили мероприятия, направленные на установление виновного в повреждении стеклопакетов в многоквартирном жилом доме по улице Университетская Набережная. Так, по результатам баллистического исследования, было установлено, что окна повреждены не из огнестрельного оружия, а из пневматического, находящегося в свободной продаже.
"В результате грамотной и профессиональной работы полицейских был установлен 19-летний челябинец, не имеющий официального места работы. Злоумышленник, пытаясь скрыть следы, спрятал оружие, однако оперативники обнаружили и изъяли винтовку", - сообщает пресс-служба.
Сотрудниками экспертно-криминалистического центра областного полицейского главка была проведена баллистическая экспертиза, которая подтвердила, что выстрелы произведены именно из изъятого оружия, уточняется в сообщении.
Молодой человек признался полицейским, что именно он в вечернее время стрелял из "пневматики" в направлении соседнего дома, свою вину он полностью признал и в содеянном раскаялся, добавляет источник в ГУМВД региона.
За данные деяния молодой человек понесет ответственность в соответствии с законодательством РФ, кроме того, ему придется возместить причиненный материальный ущерб, поясняется в сообщении.