Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Власти Москвы предупредили жителей города об ухудшении погоды вечером в понедельник
Вид на здание МИД в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Жителей Москвы предупредили об ухудшении погодных условий вечером в понедельник - ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду, местами метель и гололедица, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня после 18.00 и до 01.00 31 января в столице ожидаются сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, снег, местами метель, возможно образование гололедицы", - говорится в сообщении.
Горожан попросили в непогоду быть предельно внимательными и аккуратными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем жителям и гостям столицы посоветовали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
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