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Москвичей предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 30.01.2023
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Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Москвичей предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 30.01.2023
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Жителей Москвы предупредили об ухудшении погодных условий вечером в понедельник - ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду, местами метель и... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:38
2023-01-30T13:38
общество
москва
погода
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Жителей Москвы предупредили об ухудшении погодных условий вечером в понедельник - ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду, местами метель и гололедица, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Горожан попросили в непогоду быть предельно внимательными и аккуратными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем жителям и гостям столицы посоветовали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
13:38 30.01.2023
 
Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Власти Москвы предупредили жителей города об ухудшении погоды вечером в понедельник

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на здание МИД в Москве
Вид на здание МИД в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на здание МИД в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Жителей Москвы предупредили об ухудшении погодных условий вечером в понедельник - ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду, местами метель и гололедица, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня после 18.00 и до 01.00 31 января в столице ожидаются сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, снег, местами метель, возможно образование гололедицы", - говорится в сообщении.
Горожан попросили в непогоду быть предельно внимательными и аккуратными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем жителям и гостям столицы посоветовали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
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