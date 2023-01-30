https://ria.ru/20230130/pogoda-1848394579.html

Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Москвичей предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 30.01.2023

Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Жителей Москвы предупредили об ухудшении погодных условий вечером в понедельник - ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду, местами метель и... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T13:38

2023-01-30T13:38

2023-01-30T13:38

общество

москва

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599345444_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe6f4933295d9b925b4fb01764a8c45f.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Жителей Москвы предупредили об ухудшении погодных условий вечером в понедельник - ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду, местами метель и гололедица, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Горожан попросили в непогоду быть предельно внимательными и аккуратными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем жителям и гостям столицы посоветовали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

https://ria.ru/20230124/fevral-1847032831.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода