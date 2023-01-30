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Генсек НАТО призвал Южную Корею начать военную поддержку Украины - РИА Новости, 30.01.2023
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Генсек НАТО призвал Южную Корею начать военную поддержку Украины
Генсек НАТО призвал Южную Корею начать военную поддержку Украины - РИА Новости, 30.01.2023
Генсек НАТО призвал Южную Корею начать военную поддержку Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею начать оказывать Украине военную поддержку. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T16:18
2023-01-30T16:18
в мире
россия
украина
южная корея
йенс столтенберг
сергей лавров
владимир путин
нато
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею начать оказывать Украине военную поддержку. Генсек выступил в понедельник в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле в рамках своего визита в Южную Корею. "Я благодарю Южную Корею за ту гуманитарную и экономическую поддержку, которую вы уже оказываете Украине. Я также призываю Корею усилить поддержку, продвинуться вперед, включая военную поддержку. Решение, конечно, за вами, но я могу сказать, что союзники по НАТО, которые раньше никогда не поставляли оружие странам, находящимся в конфликте, сейчас изменили эту политику", - сказал генсек, отвечая на просьбу модератора встречи прокомментировать помощь, которую может оказать Южная Корея. В числе таких стран Столтенберг упомянул Германию, Норвегию и кандидата в НАТО Швецию. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Президент Владимир Путин заявлял, что в России уже много слышали, что Запад хочет воевать с Россией до последнего украинца, и это - трагедия для всего украинского народа. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Запад в ответ на спецоперацию России объявил "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают.
https://ria.ru/20230130/nato-1848379070.html
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в мире, россия, украина, южная корея, йенс столтенберг, сергей лавров, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Южная Корея, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО
16:18 30.01.2023
 
Генсек НАТО призвал Южную Корею начать военную поддержку Украины

Генсек НАТО Столтенберг призвал Южную Корею начать военную поддержку Украины

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею начать оказывать Украине военную поддержку.
Генсек выступил в понедельник в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле в рамках своего визита в Южную Корею.
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"Я благодарю Южную Корею за ту гуманитарную и экономическую поддержку, которую вы уже оказываете Украине. Я также призываю Корею усилить поддержку, продвинуться вперед, включая военную поддержку. Решение, конечно, за вами, но я могу сказать, что союзники по НАТО, которые раньше никогда не поставляли оружие странам, находящимся в конфликте, сейчас изменили эту политику", - сказал генсек, отвечая на просьбу модератора встречи прокомментировать помощь, которую может оказать Южная Корея.
В числе таких стран Столтенберг упомянул Германию, Норвегию и кандидата в НАТО Швецию.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент Владимир Путин заявлял, что в России уже много слышали, что Запад хочет воевать с Россией до последнего украинца, и это - трагедия для всего украинского народа. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Запад в ответ на спецоперацию России объявил "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Вчера, 05:14
Рябков обвинил НАТО в "зомбировании" стран
 
В миреРоссияУкраинаЮжная КореяЙенс СтолтенбергСергей ЛавровВладимир ПутинНАТО
 
 
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