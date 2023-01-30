https://ria.ru/20230130/podderzhka-1848334449.html

Мишустин подчеркнул важность всесторонней поддержки IT-специалистов

Мишустин подчеркнул важность всесторонней поддержки IT-специалистов - РИА Новости, 30.01.2023

Мишустин подчеркнул важность всесторонней поддержки IT-специалистов

Важно оказывать всестороннюю поддержку IT-специалистам, чтобы сохранить кадровый потенциал индустрии, это необходимо для обеспечения технологического... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T11:00

2023-01-30T11:00

2023-01-30T11:05

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Важно оказывать всестороннюю поддержку IT-специалистам, чтобы сохранить кадровый потенциал индустрии, это необходимо для обеспечения технологического суверенитета России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Важно оказывать им, конечно, всестороннюю поддержку, сохранить кадровый потенциал всей индустрии", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить технологический суверенитет страны, и для ее решения нужны компетентные специалисты в IT-сфере.

https://ria.ru/20230126/vyzov-1847534814.html

россия

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россия, михаил мишустин, владимир путин