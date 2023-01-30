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Мишустин подчеркнул важность всесторонней поддержки IT-специалистов
Мишустин подчеркнул важность всесторонней поддержки IT-специалистов - РИА Новости, 30.01.2023
Мишустин подчеркнул важность всесторонней поддержки IT-специалистов
Важно оказывать всестороннюю поддержку IT-специалистам, чтобы сохранить кадровый потенциал индустрии, это необходимо для обеспечения технологического... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T11:00
2023-01-30T11:00
2023-01-30T11:05
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Важно оказывать всестороннюю поддержку IT-специалистам, чтобы сохранить кадровый потенциал индустрии, это необходимо для обеспечения технологического суверенитета России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Важно оказывать им, конечно, всестороннюю поддержку, сохранить кадровый потенциал всей индустрии", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить технологический суверенитет страны, и для ее решения нужны компетентные специалисты в IT-сфере.
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россия, михаил мишустин, владимир путин
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
11:00 30.01.2023 (обновлено: 11:05 30.01.2023)
Мишустин подчеркнул важность всесторонней поддержки IT-специалистов
Мишустин: важно оказывать поддержку IT-специалистам и сохранять кадровый потенциал