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Мишустин подчеркнул важность всесторонней поддержки IT-специалистов - РИА Новости, 30.01.2023
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Мишустин подчеркнул важность всесторонней поддержки IT-специалистов
Мишустин подчеркнул важность всесторонней поддержки IT-специалистов - РИА Новости, 30.01.2023
Мишустин подчеркнул важность всесторонней поддержки IT-специалистов
Важно оказывать всестороннюю поддержку IT-специалистам, чтобы сохранить кадровый потенциал индустрии, это необходимо для обеспечения технологического... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T11:00
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россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Важно оказывать всестороннюю поддержку IT-специалистам, чтобы сохранить кадровый потенциал индустрии, это необходимо для обеспечения технологического суверенитета России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Важно оказывать им, конечно, всестороннюю поддержку, сохранить кадровый потенциал всей индустрии", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить технологический суверенитет страны, и для ее решения нужны компетентные специалисты в IT-сфере.
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россия, михаил мишустин, владимир путин
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
11:00 30.01.2023 (обновлено: 11:05 30.01.2023)
 
Мишустин подчеркнул важность всесторонней поддержки IT-специалистов

Мишустин: важно оказывать поддержку IT-специалистам и сохранять кадровый потенциал

© Pixabay / StartupStockPhotosМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Pixabay / StartupStockPhotos
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Важно оказывать всестороннюю поддержку IT-специалистам, чтобы сохранить кадровый потенциал индустрии, это необходимо для обеспечения технологического суверенитета России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Важно оказывать им, конечно, всестороннюю поддержку, сохранить кадровый потенциал всей индустрии", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить технологический суверенитет страны, и для ее решения нужны компетентные специалисты в IT-сфере.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 11:41
В Минобрнауки назвали отъезд IT-специалистов вызовом для России
 
РоссияМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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