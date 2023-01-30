https://ria.ru/20230130/planirovanie-1848296118.html

Стало известно, сколько россиян занимаются долгосрочным планированием

Стало известно, сколько россиян занимаются долгосрочным планированием - РИА Новости, 30.01.2023

Стало известно, сколько россиян занимаются долгосрочным планированием

Почти три четверти россиян предпочитают краткосрочное планирование и лишь 26% граждан строят долгосрочные планы, говорится в исследовании Rambler&Co, результаты РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T05:42

2023-01-30T05:42

2023-01-30T05:42

общество

россия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Почти три четверти россиян предпочитают краткосрочное планирование и лишь 26% граждан строят долгосрочные планы, говорится в исследовании Rambler&Co, результаты которого есть у РИА Новости. "Выяснилось, что 74% респондентов предпочитают краткосрочное планирование, а 26% – долгосрочное. Уверенность в правильном решении опрошенные россияне обосновывают по-разному. Те, кто принимают быстрые решения, руководствуются новостями о ситуации в России и мире (43%), немногим меньшее количество респондентов надеются на свой жизненный опыт (41%) и 12% привыкли действовать "по наитию", - говорится в исследовании. Больше половины (54%) тех, кто думает на перспективу, руководствуются своим жизненным опытом, 28% принимают решения, исходя из новостной повестки, а "по наитию" действуют 11%. Респонденты, которым удается грамотно выстроить свой день, поделились своими секретами. Из них 55% обладают врожденным чутьем без каких бы то ни было лайфхаков, 26% всегда составляют списки задач на день, 9% ответственно ведут электронный календарь, 7% пользуются приложениями для планирования (таск-менеджерами). "Большинство (52%) респондентов, которые не умеют планировать свое время, пытаются это исправить и пока не получили желаемого результата. Более трети (37%) с этим смирились, но 6% продолжают осваивать специальные приложения, 4% читают тематические книги, 1% собираются записаться на курсы по тайм-менеджменту", - добавили в компании.

https://ria.ru/20230130/vakansii-1848294188.html

https://ria.ru/20230130/dokhod-1848291996.html

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общество, россия