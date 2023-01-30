https://ria.ru/20230130/peru-1848541335.html

Протесты в Перу привели к гибели 58 человек

Протесты в Перу привели к гибели 58 человек - РИА Новости, 30.01.2023

Протесты в Перу привели к гибели 58 человек

Протесты в Перу, которые начались в декабре прошлого года, привели к гибели 58 человек, сообщил кабинет уполномоченного по правам человека Луис Альварадо. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T22:49

2023-01-30T22:49

2023-01-30T22:49

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дина болуарте

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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 янв - РИА Новости. Протесты в Перу, которые начались в декабре прошлого года, привели к гибели 58 человек, сообщил кабинет уполномоченного по правам человека Луис Альварадо. Ранее сообщалось о 56 погибших. "На данный момент мы подтверждаем смерть 58 человек – 10 гражданских лиц погибли из-за инцидентов на дорогах, 48 – в столкновениях с полицией", - говорится в Twitter омбудсмена. Сторонники экс-президента Перу с 10 декабря проводят акции протеста. Люди требуют отставки нынешнего президента Дины Болуарте, роспуска конгресса и принятия новой конституции. Генпрокуратура Перу начала расследование против президента Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы по делу о геноциде. Речь идет об обвинениях в гибели людей в результате протестов.

https://ria.ru/20230124/peru-1847210151.html

перу

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, перу, дина болуарте