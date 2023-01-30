Рейтинг@Mail.ru
Протесты в Перу привели к гибели 58 человек - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230130/peru-1848541335.html
Протесты в Перу привели к гибели 58 человек
Протесты в Перу привели к гибели 58 человек - РИА Новости, 30.01.2023
Протесты в Перу привели к гибели 58 человек
Протесты в Перу, которые начались в декабре прошлого года, привели к гибели 58 человек, сообщил кабинет уполномоченного по правам человека Луис Альварадо. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T22:49
2023-01-30T22:49
в мире
перу
дина болуарте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837958866_0:150:2858:1757_1920x0_80_0_0_e9ec19ca6767e6bb254c31e1c1ec430e.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 янв - РИА Новости. Протесты в Перу, которые начались в декабре прошлого года, привели к гибели 58 человек, сообщил кабинет уполномоченного по правам человека Луис Альварадо. Ранее сообщалось о 56 погибших. "На данный момент мы подтверждаем смерть 58 человек – 10 гражданских лиц погибли из-за инцидентов на дорогах, 48 – в столкновениях с полицией", - говорится в Twitter омбудсмена. Сторонники экс-президента Перу с 10 декабря проводят акции протеста. Люди требуют отставки нынешнего президента Дины Болуарте, роспуска конгресса и принятия новой конституции. Генпрокуратура Перу начала расследование против президента Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы по делу о геноциде. Речь идет об обвинениях в гибели людей в результате протестов.
https://ria.ru/20230124/peru-1847210151.html
перу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1837958866_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_acf5a1ebf05c45f5c6c7c56fd4d7615c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, перу, дина болуарте
В мире, Перу, Дина Болуарте
22:49 30.01.2023
 
Протесты в Перу привели к гибели 58 человек

Омбудсмен Альварадо: начавшиеся в декабре в Перу протесты привели к гибели 58 человек

© AP Photo / Martin MejiaСотрудники полиции во время акции протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме
Сотрудники полиции во время акции протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Martin Mejia
Сотрудники полиции во время акции протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 янв - РИА Новости. Протесты в Перу, которые начались в декабре прошлого года, привели к гибели 58 человек, сообщил кабинет уполномоченного по правам человека Луис Альварадо.
Ранее сообщалось о 56 погибших.
"На данный момент мы подтверждаем смерть 58 человек – 10 гражданских лиц погибли из-за инцидентов на дорогах, 48 – в столкновениях с полицией", - говорится в Twitter омбудсмена.
Сторонники экс-президента Перу с 10 декабря проводят акции протеста. Люди требуют отставки нынешнего президента Дины Болуарте, роспуска конгресса и принятия новой конституции. Генпрокуратура Перу начала расследование против президента Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы по делу о геноциде. Речь идет об обвинениях в гибели людей в результате протестов.
Дина Болуарте - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 22:30
Президент Перу призвала протестующих к диалогу
 
В миреПеруДина Болуарте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала