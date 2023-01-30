Протесты в Перу привели к гибели 58 человек
Омбудсмен Альварадо: начавшиеся в декабре в Перу протесты привели к гибели 58 человек
© AP Photo / Martin MejiaСотрудники полиции во время акции протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме
© AP Photo / Martin Mejia
Сотрудники полиции во время акции протеста сторонников отстраненного от власти президента Перу Педро Кастильо на площади Сан-Мартин в Лиме. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 янв - РИА Новости. Протесты в Перу, которые начались в декабре прошлого года, привели к гибели 58 человек, сообщил кабинет уполномоченного по правам человека Луис Альварадо.
Ранее сообщалось о 56 погибших.
"На данный момент мы подтверждаем смерть 58 человек – 10 гражданских лиц погибли из-за инцидентов на дорогах, 48 – в столкновениях с полицией", - говорится в Twitter омбудсмена.
Сторонники экс-президента Перу с 10 декабря проводят акции протеста. Люди требуют отставки нынешнего президента Дины Болуарте, роспуска конгресса и принятия новой конституции. Генпрокуратура Перу начала расследование против президента Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы по делу о геноциде. Речь идет об обвинениях в гибели людей в результате протестов.
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