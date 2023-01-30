https://ria.ru/20230130/perelet-1848332009.html

В России продлили программу субсидирования перелетов по маршрутам ДФО

В России продлили программу субсидирования перелетов по маршрутам ДФО - РИА Новости, 30.01.2023

В России продлили программу субсидирования перелетов по маршрутам ДФО

Правительство на три года продлевает программу субсидирования перелетов по социально значимым авиамаршрутам Дальневосточного федерального округа, сообщил... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T10:51

2023-01-30T10:51

2023-01-30T11:02

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правительство на три года продлевает программу субсидирования перелетов по социально значимым авиамаршрутам Дальневосточного федерального округа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство еще на три года продлевает программу субсидирования перелетов по социально значимым маршрутам Дальнего Востока", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Глава правительства отметил, что эта программа очень востребована: в прошлом году ею воспользовались свыше 350 тысяч человек, а количество маршрутов было увеличен почти вдвое - до 37."Особое значение здесь имеет стоимость билета. Необходимо обеспечивать для людей не только транспортную, но и финансовую доступность перелетов в соседние регионы", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230129/aviabilety-1847953612.html

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россия, михаил мишустин