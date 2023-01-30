https://ria.ru/20230130/perelet-1848332009.html
В России продлили программу субсидирования перелетов по маршрутам ДФО
В России продлили программу субсидирования перелетов по маршрутам ДФО - РИА Новости, 30.01.2023
В России продлили программу субсидирования перелетов по маршрутам ДФО
Правительство на три года продлевает программу субсидирования перелетов по социально значимым авиамаршрутам Дальневосточного федерального округа, сообщил... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T10:51
2023-01-30T10:51
2023-01-30T11:02
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правительство на три года продлевает программу субсидирования перелетов по социально значимым авиамаршрутам Дальневосточного федерального округа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство еще на три года продлевает программу субсидирования перелетов по социально значимым маршрутам Дальнего Востока", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Глава правительства отметил, что эта программа очень востребована: в прошлом году ею воспользовались свыше 350 тысяч человек, а количество маршрутов было увеличен почти вдвое - до 37."Особое значение здесь имеет стоимость билета. Необходимо обеспечивать для людей не только транспортную, но и финансовую доступность перелетов в соседние регионы", - сказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин
10:51 30.01.2023 (обновлено: 11:02 30.01.2023)
В России продлили программу субсидирования перелетов по маршрутам ДФО
В России продлили программу субсидирования перелетов по социально значимым маршрутам ДФО
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Правительство на три года продлевает программу субсидирования перелетов по социально значимым авиамаршрутам Дальневосточного федерального округа, сообщил
премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство еще на три года продлевает программу субсидирования перелетов по социально значимым маршрутам Дальнего Востока", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Глава правительства отметил, что эта программа очень востребована: в прошлом году ею воспользовались свыше 350 тысяч человек, а количество маршрутов было увеличен почти вдвое - до 37.
"Особое значение здесь имеет стоимость билета. Необходимо обеспечивать для людей не только транспортную, но и финансовую доступность перелетов в соседние регионы", - сказал Мишустин.