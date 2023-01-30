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В России продлили программу субсидирования перелетов по маршрутам ДФО - РИА Новости, 30.01.2023
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В России продлили программу субсидирования перелетов по маршрутам ДФО
В России продлили программу субсидирования перелетов по маршрутам ДФО - РИА Новости, 30.01.2023
В России продлили программу субсидирования перелетов по маршрутам ДФО
Правительство на три года продлевает программу субсидирования перелетов по социально значимым авиамаршрутам Дальневосточного федерального округа, сообщил... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T10:51
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россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правительство на три года продлевает программу субсидирования перелетов по социально значимым авиамаршрутам Дальневосточного федерального округа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство еще на три года продлевает программу субсидирования перелетов по социально значимым маршрутам Дальнего Востока", - сказал он на совещании с вице-премьерами.Глава правительства отметил, что эта программа очень востребована: в прошлом году ею воспользовались свыше 350 тысяч человек, а количество маршрутов было увеличен почти вдвое - до 37."Особое значение здесь имеет стоимость билета. Необходимо обеспечивать для людей не только транспортную, но и финансовую доступность перелетов в соседние регионы", - сказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин
Россия, Михаил Мишустин
10:51 30.01.2023 (обновлено: 11:02 30.01.2023)
 
В России продлили программу субсидирования перелетов по маршрутам ДФО

В России продлили программу субсидирования перелетов по социально значимым маршрутам ДФО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЖенщина с кошкой в аэропорту
Женщина с кошкой в аэропорту - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина с кошкой в аэропорту . Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правительство на три года продлевает программу субсидирования перелетов по социально значимым авиамаршрутам Дальневосточного федерального округа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство еще на три года продлевает программу субсидирования перелетов по социально значимым маршрутам Дальнего Востока", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Глава правительства отметил, что эта программа очень востребована: в прошлом году ею воспользовались свыше 350 тысяч человек, а количество маршрутов было увеличен почти вдвое - до 37.
"Особое значение здесь имеет стоимость билета. Необходимо обеспечивать для людей не только транспортную, но и финансовую доступность перелетов в соседние регионы", - сказал Мишустин.
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