https://ria.ru/20230130/pentagona-1848287108.html

США непричастны к ударам в Иране, заявил представитель Пентагона

США непричастны к ударам в Иране, заявил представитель Пентагона - РИА Новости, 30.01.2023

США непричастны к ударам в Иране, заявил представитель Пентагона

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США непричастны к ударам в Иране, передает агентство Reuters. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T01:37

2023-01-30T01:37

2023-01-30T01:48

в мире

сша

иран

исфахан

патрик райдер

министерство обороны сша

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США непричастны к ударам в Иране, передает агентство Reuters. Военный объект министерства обороны Ирана в городе Исфахан в ночь на воскресенье получил незначительные повреждения в результате атаки мини-дронов, сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. Сообщалось, что один из дронов был сбит комплексом ПВО, два других аппарата были перехвачены военными и взорваны. Телеканал Al Arabiya в Twitter со ссылкой на источники допустил причастность США к атаке дронов на оборонные объекты Ирана.

https://ria.ru/20230130/titan-1848285814.html

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иран

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в мире, сша, иран, исфахан, патрик райдер, министерство обороны сша