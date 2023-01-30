https://ria.ru/20230130/pentagona-1848287108.html
США непричастны к ударам в Иране, заявил представитель Пентагона
США непричастны к ударам в Иране, заявил представитель Пентагона - РИА Новости, 30.01.2023
США непричастны к ударам в Иране, заявил представитель Пентагона
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США непричастны к ударам в Иране, передает агентство Reuters. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T01:37
2023-01-30T01:37
2023-01-30T01:48
в мире
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иран
исфахан
патрик райдер
министерство обороны сша
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США непричастны к ударам в Иране, передает агентство Reuters. Военный объект министерства обороны Ирана в городе Исфахан в ночь на воскресенье получил незначительные повреждения в результате атаки мини-дронов, сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. Сообщалось, что один из дронов был сбит комплексом ПВО, два других аппарата были перехвачены военными и взорваны. Телеканал Al Arabiya в Twitter со ссылкой на источники допустил причастность США к атаке дронов на оборонные объекты Ирана.
https://ria.ru/20230130/titan-1848285814.html
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в мире, сша, иран, исфахан, патрик райдер, министерство обороны сша
В мире, США, Иран, Исфахан, Патрик Райдер, Министерство обороны США
01:37 30.01.2023 (обновлено: 01:48 30.01.2023)
США непричастны к ударам в Иране, заявил представитель Пентагона
Представитель Пентагона Райдер заявил, что США непричастны к ударам в Иране