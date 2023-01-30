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США непричастны к ударам в Иране, заявил представитель Пентагона - РИА Новости, 30.01.2023
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США непричастны к ударам в Иране, заявил представитель Пентагона
США непричастны к ударам в Иране, заявил представитель Пентагона - РИА Новости, 30.01.2023
США непричастны к ударам в Иране, заявил представитель Пентагона
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США непричастны к ударам в Иране, передает агентство Reuters. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T01:37
2023-01-30T01:48
в мире
сша
иран
исфахан
патрик райдер
министерство обороны сша
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США непричастны к ударам в Иране, передает агентство Reuters. Военный объект министерства обороны Ирана в городе Исфахан в ночь на воскресенье получил незначительные повреждения в результате атаки мини-дронов, сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. Сообщалось, что один из дронов был сбит комплексом ПВО, два других аппарата были перехвачены военными и взорваны. Телеканал Al Arabiya в Twitter со ссылкой на источники допустил причастность США к атаке дронов на оборонные объекты Ирана.
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в мире, сша, иран, исфахан, патрик райдер, министерство обороны сша
В мире, США, Иран, Исфахан, Патрик Райдер, Министерство обороны США
01:37 30.01.2023 (обновлено: 01:48 30.01.2023)
 
США непричастны к ударам в Иране, заявил представитель Пентагона

Представитель Пентагона Райдер заявил, что США непричастны к ударам в Иране

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США непричастны к ударам в Иране, передает агентство Reuters.
"Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что вооруженные силы США не участвовали в ударах по Ирану, но отказался от дальнейших комментариев", - говорится в материале агентства.
Военный объект министерства обороны Ирана в городе Исфахан в ночь на воскресенье получил незначительные повреждения в результате атаки мини-дронов, сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. Сообщалось, что один из дронов был сбит комплексом ПВО, два других аппарата были перехвачены военными и взорваны. Телеканал Al Arabiya в Twitter со ссылкой на источники допустил причастность США к атаке дронов на оборонные объекты Ирана.
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
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В миреСШАИранИсфаханПатрик РайдерМинистерство обороны США
 
 
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