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В ГД внесли проект о механизме индексации пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 30.01.2023
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В ГД внесли проект о механизме индексации пенсий работающим пенсионерам
В ГД внесли проект о механизме индексации пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 30.01.2023
В ГД внесли проект о механизме индексации пенсий работающим пенсионерам
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается освободить работающих пенсионеров от уплаты страховых взносов, что позволит индексировать данной группе РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:16
2023-01-30T13:16
общество
ярослав нилов
госдума рф
пенсии
россия
лдпр
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается освободить работающих пенсионеров от уплаты страховых взносов, что позволит индексировать данной группе пенсионеров страховую пенсию и фиксированную выплату к ней, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе. В августе минувшего года фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, вводящий перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента. Кроме того в январе Госдума отклонила другую инициативу ЛДПР, которая предполагал возврат индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. "Законопроектом предусмотрено внесение в статью 7 федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" изменения, согласно которому лица, получающие страховые пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование в соответствии с указанным федеральным законом, что позволит ежегодно индексировать указанным лицам их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней", - сообщается в пояснительной записке к новому проекту. Как отметил один из авторов инициативы глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов, данная мера также будет привлекательна для работодателей. "За них работодатели не будут платить страховые взносы, что привлекательно работодателям и, в этом случае, у них (пенсионеров) пенсия будет выплачиваться с учетом индексации, так как норма закона о том, что работающий пенсионер получает пенсию без учета индексации, действовать не будет, так как они не застрахованные лица", - сказал Нилов РИА Новости.
https://ria.ru/20230127/pensiya-1847979199.html
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общество, ярослав нилов, госдума рф, пенсии, россия, лдпр
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Пенсии, Россия, ЛДПР
13:16 30.01.2023
 
В ГД внесли проект о механизме индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесли еще один проект о механизме индексации пенсий работающим пенсионерам

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается освободить работающих пенсионеров от уплаты страховых взносов, что позволит индексировать данной группе пенсионеров страховую пенсию и фиксированную выплату к ней, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.
В августе минувшего года фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, вводящий перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента. Кроме того в январе Госдума отклонила другую инициативу ЛДПР, которая предполагал возврат индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
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"Законопроектом предусмотрено внесение в статью 7 федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" изменения, согласно которому лица, получающие страховые пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование в соответствии с указанным федеральным законом, что позволит ежегодно индексировать указанным лицам их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней", - сообщается в пояснительной записке к новому проекту.
Как отметил один из авторов инициативы глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов, данная мера также будет привлекательна для работодателей.
"За них работодатели не будут платить страховые взносы, что привлекательно работодателям и, в этом случае, у них (пенсионеров) пенсия будет выплачиваться с учетом индексации, так как норма закона о том, что работающий пенсионер получает пенсию без учета индексации, действовать не будет, так как они не застрахованные лица", - сказал Нилов РИА Новости.
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ОбществоЯрослав НиловГосдума РФПенсииРоссияЛДПР
 
 
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