https://ria.ru/20230130/pantera-1848411176.html
Пантеру, бегавшую во дворе в Тамбове, нашли в Москве
Пантеру, бегавшую во дворе в Тамбове, нашли в Москве - РИА Новости, 30.01.2023
Пантеру, бегавшую во дворе в Тамбове, нашли в Москве
Пантеру, которая бегала во дворе в Тамбове, правоохранители нашли в Москве у хозяина, сообщили в УМВД по Тамбовской области. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:26
2023-01-30T14:26
2023-01-30T14:26
животные
происшествия
тамбов
москва
тамбовская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОРОНЕЖ, 30 янв - РИА Новости. Пантеру, которая бегала во дворе в Тамбове, правоохранители нашли в Москве у хозяина, сообщили в УМВД по Тамбовской области. Вечером в субботу сотрудники службы 112 сказали специалистам липецкого приюта для животных "Счастливый берег", что житель Тамбова увидел неизвестное животное во дворе рядом с вольером для собак и снял это на видео, сделал фотографии. Специалисты с правоохранителями и волонтёрами не смогли поймать животное. "Собственником молодой пантеры является тамбовчанин, который в настоящее время проживает в Москве. Двадцать девятого января он находился в Тамбове в микрорайоне Северный. Перед выездом обратно в Москву мужчина решил выгулять животное на поводке. В какой-то момент поводок выскользнул из рук владельца, и пантера очутилась на свободе. Животное забежало в открытую калитку во двор одного из домовладений", - указывается на сайте УМВД по Тамбовской области. По их данным, хозяин "быстро поймал пантеру, погрузил ее в свой автомобиль и увез в Москву", и сейчас животное находится у него дома в столице. Сейчас правоохранители проводят проверку в связи с инцидентом.
https://ria.ru/20230130/tigr-1848297749.html
https://ria.ru/20230130/kosulya-1848289519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
животные, происшествия, тамбов, москва, тамбовская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Животные, Происшествия, Тамбов, Москва, Тамбовская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Пантеру, бегавшую во дворе в Тамбове, нашли в Москве
Правоохранители нашли пантеру, которая бегала во дворе в Тамбове, дома у хозяина в Москве