https://ria.ru/20230130/pantera-1848411176.html

Пантеру, бегавшую во дворе в Тамбове, нашли в Москве

Пантеру, бегавшую во дворе в Тамбове, нашли в Москве - РИА Новости, 30.01.2023

Пантеру, бегавшую во дворе в Тамбове, нашли в Москве

Пантеру, которая бегала во дворе в Тамбове, правоохранители нашли в Москве у хозяина, сообщили в УМВД по Тамбовской области. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T14:26

2023-01-30T14:26

2023-01-30T14:26

животные

происшествия

тамбов

москва

тамбовская область

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОРОНЕЖ, 30 янв - РИА Новости. Пантеру, которая бегала во дворе в Тамбове, правоохранители нашли в Москве у хозяина, сообщили в УМВД по Тамбовской области. Вечером в субботу сотрудники службы 112 сказали специалистам липецкого приюта для животных "Счастливый берег", что житель Тамбова увидел неизвестное животное во дворе рядом с вольером для собак и снял это на видео, сделал фотографии. Специалисты с правоохранителями и волонтёрами не смогли поймать животное. "Собственником молодой пантеры является тамбовчанин, который в настоящее время проживает в Москве. Двадцать девятого января он находился в Тамбове в микрорайоне Северный. Перед выездом обратно в Москву мужчина решил выгулять животное на поводке. В какой-то момент поводок выскользнул из рук владельца, и пантера очутилась на свободе. Животное забежало в открытую калитку во двор одного из домовладений", - указывается на сайте УМВД по Тамбовской области. По их данным, хозяин "быстро поймал пантеру, погрузил ее в свой автомобиль и увез в Москву", и сейчас животное находится у него дома в столице. Сейчас правоохранители проводят проверку в связи с инцидентом.

https://ria.ru/20230130/tigr-1848297749.html

https://ria.ru/20230130/kosulya-1848289519.html

тамбов

москва

тамбовская область

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

животные, происшествия, тамбов, москва, тамбовская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)