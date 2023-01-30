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Пантеру, бегавшую во дворе в Тамбове, нашли в Москве - РИА Новости, 30.01.2023
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Пантеру, бегавшую во дворе в Тамбове, нашли в Москве
Пантеру, бегавшую во дворе в Тамбове, нашли в Москве - РИА Новости, 30.01.2023
Пантеру, бегавшую во дворе в Тамбове, нашли в Москве
Пантеру, которая бегала во дворе в Тамбове, правоохранители нашли в Москве у хозяина, сообщили в УМВД по Тамбовской области. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:26
2023-01-30T14:26
животные
происшествия
тамбов
москва
тамбовская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОРОНЕЖ, 30 янв - РИА Новости. Пантеру, которая бегала во дворе в Тамбове, правоохранители нашли в Москве у хозяина, сообщили в УМВД по Тамбовской области. Вечером в субботу сотрудники службы 112 сказали специалистам липецкого приюта для животных "Счастливый берег", что житель Тамбова увидел неизвестное животное во дворе рядом с вольером для собак и снял это на видео, сделал фотографии. Специалисты с правоохранителями и волонтёрами не смогли поймать животное. "Собственником молодой пантеры является тамбовчанин, который в настоящее время проживает в Москве. Двадцать девятого января он находился в Тамбове в микрорайоне Северный. Перед выездом обратно в Москву мужчина решил выгулять животное на поводке. В какой-то момент поводок выскользнул из рук владельца, и пантера очутилась на свободе. Животное забежало в открытую калитку во двор одного из домовладений", - указывается на сайте УМВД по Тамбовской области. По их данным, хозяин "быстро поймал пантеру, погрузил ее в свой автомобиль и увез в Москву", и сейчас животное находится у него дома в столице. Сейчас правоохранители проводят проверку в связи с инцидентом.
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животные, происшествия, тамбов, москва, тамбовская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Животные, Происшествия, Тамбов, Москва, Тамбовская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
14:26 30.01.2023
 
Пантеру, бегавшую во дворе в Тамбове, нашли в Москве

Правоохранители нашли пантеру, которая бегала во дворе в Тамбове, дома у хозяина в Москве

© Кадр видео очевидцаЧерная пантера, сбежавшая в Тамбове
Черная пантера, сбежавшая в Тамбове
© Кадр видео очевидца
Черная пантера, сбежавшая в Тамбове
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 30 янв - РИА Новости. Пантеру, которая бегала во дворе в Тамбове, правоохранители нашли в Москве у хозяина, сообщили в УМВД по Тамбовской области.
Вечером в субботу сотрудники службы 112 сказали специалистам липецкого приюта для животных "Счастливый берег", что житель Тамбова увидел неизвестное животное во дворе рядом с вольером для собак и снял это на видео, сделал фотографии. Специалисты с правоохранителями и волонтёрами не смогли поймать животное.
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"Собственником молодой пантеры является тамбовчанин, который в настоящее время проживает в Москве. Двадцать девятого января он находился в Тамбове в микрорайоне Северный. Перед выездом обратно в Москву мужчина решил выгулять животное на поводке. В какой-то момент поводок выскользнул из рук владельца, и пантера очутилась на свободе. Животное забежало в открытую калитку во двор одного из домовладений", - указывается на сайте УМВД по Тамбовской области.
По их данным, хозяин "быстро поймал пантеру, погрузил ее в свой автомобиль и увез в Москву", и сейчас животное находится у него дома в столице.
Сейчас правоохранители проводят проверку в связи с инцидентом.
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ЖивотныеПроисшествияТамбовМоскваТамбовская областьРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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