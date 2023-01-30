https://ria.ru/20230130/pakistan-1848368653.html
При взрыве в мечети в Пакистане погибли 17 человек
При взрыве в мечети в Пакистане погибли 17 человек - РИА Новости, 30.01.2023
При взрыве в мечети в Пакистане погибли 17 человек
Не менее 17 человек погибли при теракте в мечети в пакистанском городе Пешавар, более 90 получили ранения, сообщает телеканал Geo. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:33
2023-01-30T12:33
2023-01-30T13:46
в мире
пешавар
пакистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848397247_0:141:2180:1367_1920x0_80_0_0_3b861e297f0402508c6d688b67b4c8d6.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 янв – РИА Новости. Не менее 17 человек погибли при теракте в мечети в пакистанском городе Пешавар, более 90 получили ранения, сообщает телеканал Geo.Взрыв совершил террорист-смертник."Среди пострадавших в основном полицейские", - приводит телеканал слова очевидца.Также сообщается, что в момент взрыва в мечети находились по меньшей мере 120 человек. По данным издания Dawn, в момент взрыва в мечети были представители полиции и армии.В конце ноября прошлого года террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* сообщила, что отменяет согласованный с правительством Пакистана режим прекращения огня и приказывает своим боевикам совершать нападения по всей стране.Группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* признана террористической правительствами США, Великобритании и Канады. Созданная из представителей различных группировок, она противостоит правительствам Пакистана и Индии, стремясь распространить свое влияние на ряд областей этих государств. При этом афганские талибы (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) отрицают связь с данным движением.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20230130/pakistan-1848362996.html
пешавар
пакистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848397247_84:0:2021:1453_1920x0_80_0_0_0efa499b52fb6c18099dfa5bfca63382.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пешавар, пакистан
В мире, Пешавар, Пакистан
12:33 30.01.2023 (обновлено: 13:46 30.01.2023)
При взрыве в мечети в Пакистане погибли 17 человек
Geo: при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре погибли не менее 17 человек
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 янв – РИА Новости.
Не менее 17 человек погибли при теракте в мечети в пакистанском городе Пешавар, более 90 получили ранения, сообщает телеканал Geo
.
Взрыв совершил террорист-смертник.
"Представитель больницы сообщил, что в результате взрыва погибли 17 человек, более 90 раненых доставлены в больницу. По словам медиков, более 10 пострадавших находятся в критическом состоянии", - информирует телеканал.
"Среди пострадавших в основном полицейские", - приводит телеканал слова очевидца.
Также сообщается, что в момент взрыва в мечети находились по меньшей мере 120 человек. По данным издания Dawn, в момент взрыва в мечети были представители полиции и армии.
В конце ноября прошлого года террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* сообщила, что отменяет согласованный с правительством Пакистана режим прекращения огня и приказывает своим боевикам совершать нападения по всей стране.
Группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* признана террористической правительствами США
, Великобритании
и Канады
. Созданная из представителей различных группировок, она противостоит правительствам Пакистана и Индии
, стремясь распространить свое влияние на ряд областей этих государств. При этом афганские талибы (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) отрицают связь с данным движением.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России