https://ria.ru/20230130/pakistan-1848368653.html

При взрыве в мечети в Пакистане погибли 17 человек

При взрыве в мечети в Пакистане погибли 17 человек - РИА Новости, 30.01.2023

При взрыве в мечети в Пакистане погибли 17 человек

Не менее 17 человек погибли при теракте в мечети в пакистанском городе Пешавар, более 90 получили ранения, сообщает телеканал Geo. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T12:33

2023-01-30T12:33

2023-01-30T13:46

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пешавар

пакистан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 янв – РИА Новости. Не менее 17 человек погибли при теракте в мечети в пакистанском городе Пешавар, более 90 получили ранения, сообщает телеканал Geo.Взрыв совершил террорист-смертник."Среди пострадавших в основном полицейские", - приводит телеканал слова очевидца.Также сообщается, что в момент взрыва в мечети находились по меньшей мере 120 человек. По данным издания Dawn, в момент взрыва в мечети были представители полиции и армии.В конце ноября прошлого года террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* сообщила, что отменяет согласованный с правительством Пакистана режим прекращения огня и приказывает своим боевикам совершать нападения по всей стране.Группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* признана террористической правительствами США, Великобритании и Канады. Созданная из представителей различных группировок, она противостоит правительствам Пакистана и Индии, стремясь распространить свое влияние на ряд областей этих государств. При этом афганские талибы (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) отрицают связь с данным движением.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20230130/pakistan-1848362996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, пешавар, пакистан