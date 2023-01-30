Рейтинг@Mail.ru
При взрыве в мечети в Пакистане погибли 17 человек - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230130/pakistan-1848368653.html
При взрыве в мечети в Пакистане погибли 17 человек
При взрыве в мечети в Пакистане погибли 17 человек - РИА Новости, 30.01.2023
При взрыве в мечети в Пакистане погибли 17 человек
Не менее 17 человек погибли при теракте в мечети в пакистанском городе Пешавар, более 90 получили ранения, сообщает телеканал Geo. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:33
2023-01-30T13:46
в мире
пешавар
пакистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848397247_0:141:2180:1367_1920x0_80_0_0_3b861e297f0402508c6d688b67b4c8d6.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 янв – РИА Новости. Не менее 17 человек погибли при теракте в мечети в пакистанском городе Пешавар, более 90 получили ранения, сообщает телеканал Geo.Взрыв совершил террорист-смертник."Среди пострадавших в основном полицейские", - приводит телеканал слова очевидца.Также сообщается, что в момент взрыва в мечети находились по меньшей мере 120 человек. По данным издания Dawn, в момент взрыва в мечети были представители полиции и армии.В конце ноября прошлого года террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* сообщила, что отменяет согласованный с правительством Пакистана режим прекращения огня и приказывает своим боевикам совершать нападения по всей стране.Группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* признана террористической правительствами США, Великобритании и Канады. Созданная из представителей различных группировок, она противостоит правительствам Пакистана и Индии, стремясь распространить свое влияние на ряд областей этих государств. При этом афганские талибы (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) отрицают связь с данным движением.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20230130/pakistan-1848362996.html
пешавар
пакистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848397247_84:0:2021:1453_1920x0_80_0_0_0efa499b52fb6c18099dfa5bfca63382.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пешавар, пакистан
В мире, Пешавар, Пакистан
12:33 30.01.2023 (обновлено: 13:46 30.01.2023)
 
При взрыве в мечети в Пакистане погибли 17 человек

Geo: при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре погибли не менее 17 человек

© AP Photo / Muhammad SajjadАвтомобиль скорой помощи в районе места взрыва в Пешаваре, Пакистан. 30 января 2023
Автомобиль скорой помощи в районе места взрыва в Пешаваре, Пакистан. 30 января 2023 - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Muhammad Sajjad
Автомобиль скорой помощи в районе места взрыва в Пешаваре, Пакистан. 30 января 2023
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 янв – РИА Новости. Не менее 17 человек погибли при теракте в мечети в пакистанском городе Пешавар, более 90 получили ранения, сообщает телеканал Geo.
Взрыв совершил террорист-смертник.
"Представитель больницы сообщил, что в результате взрыва погибли 17 человек, более 90 раненых доставлены в больницу. По словам медиков, более 10 пострадавших находятся в критическом состоянии", - информирует телеканал.
"Среди пострадавших в основном полицейские", - приводит телеканал слова очевидца.
Также сообщается, что в момент взрыва в мечети находились по меньшей мере 120 человек. По данным издания Dawn, в момент взрыва в мечети были представители полиции и армии.
В конце ноября прошлого года террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* сообщила, что отменяет согласованный с правительством Пакистана режим прекращения огня и приказывает своим боевикам совершать нападения по всей стране.
Группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* признана террористической правительствами США, Великобритании и Канады. Созданная из представителей различных группировок, она противостоит правительствам Пакистана и Индии, стремясь распространить свое влияние на ряд областей этих государств. При этом афганские талибы (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) отрицают связь с данным движением.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Автомобили скорой помощи в районе взрыва в Пешаваре, Пакистан. 30 января 2023 - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Вчера, 12:16
СМИ сообщили подробности взрыва в Пакистане
 
В миреПешаварПакистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала